Agente é mantido refém em rebelião de presos na penitenciária de Canhanduba, em Itajaí

Um agente de controle foi rendido nesta sexta-feira, 14, durante uma rebelião de presos na penitenciária de Canhanduba, em Itajaí. A ocorrência está em andamento.

Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri), equipes especializadas da Polícia Penal e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar já foram acionadas. Ainda não há informações detalhadas sobre o caso.

A secretaria mencionou que a situação segue sob rigoroso controle e contenção das forças policiais envolvidas. “Todas as medidas legais já foram adotadas e um procedimento administrativo interno irá apurar as circunstâncias do fato”, finalizou, via nota.

Matéria em atualização

