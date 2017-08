Agentes Comunitários de Saúde de Brusque concluem curso de capacitação

Na manhã desta -feira, 25, 30 Agentes Comunitários de Saúde concluíram o curso Inicial Introdutório da Secretaria de Saúde. O objetivo é oferecer capacitação continuada aos profissionais para que possam desenvolver melhor o trabalho junto à comunidade.

Ao todo o curso teve carga horária de 400 horas, entre aulas práticas e teóricas. “Nas ças-feiras eles vinham para a aula teórica, das 8h às 17h e depois colocavam alguma ação em prática na própria unidade de saúde, durante a semana”, explica a enfermeira Aline Fagundes da Cunha.

Os agentes são oriundos do concurso público de 2015. Os profissionais tiveram aulas com dois enfermeiros, sobre temas variados. “Falamos desde o trabalho em equipe, visita, postura, até sobre ética, legislação SUS, entre outros. Além disso foi feito uma avaliação inicial e uma final para perceber o progresso deles”.

“Os agentes de saúde são o principal elo entre a Secretaria de Saúde e a população, por isso este curso é extremamente necessário e importante, pois a maioria não trabalhava na área de saúde anteriormente”, esclarece Aline.

Wallison Pereira, 25 anos, um dos participantes, afirma que o curso foi muito proveitoso. “Eu já trabalhava na área da saúde e mesmo assim no começo achei muito difícil, pois nós levamos o usuário até a unidade e a unidade até o paciente. O curso nos auxiliou em todas as etapas”.

Para a conclusão do curso cada pessoa montou um portfólio com trabalhos desenvolvidos ao longo das aulas e apresentou aos enfermeiros da Rede Municipal de Saúde. No dia iniciará uma nova turma.