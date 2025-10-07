Agentes da GTB socorrem homem em crise convulsiva no Centro de Brusque
Atendimento aconteceu próximo ao Terminal Urbano
Agentes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) prestaram socorro a um homem que sofreu uma crise convulsiva na tarde desta terça-feira, 7, por volta das 16h, na rua Prefeito Germano Schaeffer, no Centro de Brusque.
De acordo com a equipe da GTB, o homem caminhava pela via quando apresentou um mal súbito. Os agentes, que realizavam patrulhamento de rotina, interromperam o trabalho para prestar os primeiros socorros e isolar a área, garantindo a segurança da vítima e dos pedestres. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.
Enquanto aguardavam a chegada da equipe médica, os agentes permaneceram ao lado do homem, monitorando sua condição. Segundo informações apuradas no local, ele faz uso de medicamentos controlados, o que pode ter contribuído para o episódio.
Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado pelo SAMU para avaliação médica.
