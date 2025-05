AGORA – Fumaça branca é vista no céu de Roma e Igreja Católica tem um novo papa eleito

A fumaça branca subiu ao céu de Roma no início da tarde desta quinta-feira, 8, anunciando ao mundo que a Igreja Católica tem um novo papa. O sinal, que saiu da chaminé da Capela Sistina por volta das 13h08, confirmou que os cardeais reunidos em conclave chegaram a um consenso e elegeram o sucessor de Francisco, falecido em abril deste ano.

Milhares de fiéis que lotavam a Praça de São Pedro desde as primeiras horas da manhã comemoraram com aplausos e orações o momento simbólico que marca o fim da sede vacante e o início de um novo papado. Logo após a fumaça branca, os sinos da Basílica Vaticana tocaram, reforçando a mensagem de que o novo pontífice foi escolhido.

O nome do novo papa ainda não foi anunciado oficialmente. De acordo com o protocolo, o cardeal deve aparecer dentro de poucas horas na sacada central da Basílica de São Pedro para proclamar o tradicional “Habemus Papam” e apresentar ao mundo o escolhido — que, então, dará sua primeira bênção apostólica “Urbi et Orbi”.

Conclave

Este conclave foi formado por 133 cardeais eleitores, todos com menos de 80 anos, e teve início na manhã desta quarta-feira, 7.

A fumaça branca é resultado da queima das cédulas de votação misturadas a compostos químicos específicos, que garantem a cor branca e a visibilidade do sinal.

Ela é o símbolo mais aguardado por católicos do mundo inteiro durante o processo de escolha de um novo papa, pois representa consenso, unidade e o início de uma nova liderança espiritual.

A identidade do novo pontífice permanece, até o momento, em segredo. Entre os nomes mais citados por vaticanistas nos últimos dias estavam os dos cardeais de países africanos, asiáticos e latino-americanos, reforçando a expectativa de continuidade no perfil global e pastoral iniciado por Francisco.

O mundo agora aguarda o anúncio oficial, que deve ocorrer nas próximas horas.

