AGORA – Homem que matou mulher a facadas no Limeira, em Brusque, é condenado; veja a pena

O jornal O Município obteve, em primeira mão, a informação de que Vanderlei Pedroso Pereira foi condenado a 66 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato de Terezinha Soares Moreira Martins, ocorrido em abril deste ano.

A condenação, determinada por júri popular, foi proferida na manhã desta sexta-feira, 17. A vítima, moradora do bairro Limeira, em Brusque, tinha 43 anos quando foi morta.

Segundo as investigações, Vanderlei atacou a vítima com quatro facadas. Terezinha foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos.

No momento do atendimento, ela foi encontrada deitada em um sofá, com lesões no abdômen e uma no tórax.

Após o crime, Vanderlei fugiu de moto e acabou preso em São Bento do Sul. Durante as investigações, foi divulgado que ele já havia cometido outro feminicídio em Brusque, em 2013, além de possuir antecedentes por tentativa de homicídio em 2010.

A pena será cumprida em regime fechado. Cabe recurso da decisão.

