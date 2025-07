AGORA – Hospital Azambuja confirma morte encefálica de adolescente vítima de acidente em Brusque

O Hospital Azambuja, em Brusque, comunicou na tarde desta quinta-feira, 24, a confirmação da morte encefálica do adolescente Vitor Hugo Seefeld, de 14 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 20 de julho. A família autorizou a doação de órgãos.

Vitor estava andando de bicicleta quando colidiu com uma motocicleta na rua João Becker, entre os bairros São Luiz e Santa Rita. Ele sofreu traumatismo craniano grave, além de deslocamento da mandíbula, e precisou ser reanimado pelos bombeiros no local. Depois, foi conduzido ao Hospital Azambuja onde seguiu internado.

O diagnóstico, segundo hospital, foi realizado conforme os protocolos rigorosos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pelo Sistema Nacional de Transplantes, cumprindo todas as determinações da legislação brasileira.

O processo incluiu avaliações clínicas independentes por dois médicos, realização do teste de apneia e exames complementares que atestaram a ausência total de atividade cerebral.

Confira a nota completa do hospital:

“Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, a família de Vitor Hugo autorizou a doação de órgãos, atitude que permitirá salvar outras vidas. O Hospital Azambuja agradece profundamente a decisão e reforça o pedido de respeito neste momento delicado. A instituição também ressalta que todas as informações sobre o caso estão sendo divulgadas oficialmente, sempre com responsabilidade, ética médica e respeito à privacidade da família, principalmente por se tratar de um menor de idade. Neste momento de dor, o Hospital Azambuja se solidariza com familiares e amigos de Vitor Hugo e manifesta seu apoio diante dessa difícil perda. Por fim, a família solicita que sua privacidade seja respeitada, para que possam vivenciar o luto com a dignidade e o recolhimento que a situação exige”.

Leia também:

1. Brusquense celebra aniversário com acampamento na Serra catarinense

2. Ciclista morre em acidente na BR-101 durante madrugada, em Itapema

3. Inscrições de grupos para 19º Stadtplatzfest, em Guabiruba, encerram nesta quarta-feira

4. Adolescente atropelado por moto em Brusque recebe alta do hospital e terá dois meses de recuperação

5. Casal que nasceu no mesmo dia morre em São José horas após comemorar aniversário

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: