O sábado,05, amanheceu com a presença de muitas nuvens pelos céus de Brusque, com tempo seco.

As temperaturas, a exemplo de ontem, ficaram abaixo dos 10ºC em nosso município. Tivemos 9,0ºC no Bairro Santa Luzia; 9,5ºC no Rio Branco seguido do Centro, com 9,9ºC. Já na cidade vizinha, Guabiruba, os moradores do Lageado Alto enfrentaram frio de 8,0ºC com o Aymoré registrando 9,1ºC, dados estes, extraídos de minhas estações.

A previsão, segundo Ronaldo Coutinho do Climaterra, aponta a manutenção do tempo seco em toda SC até o início da próxima semana. Chuva entre terça para quarta, esfria bem de quarta para quinta. Outra chuva boa no estado poderá vir no dia 13, seguido novamente de forte frio destaca Coutinho.

Estiagem com os dias contados

Indagado sobre o comportamento do tempo no Vale do Itajaí para este agosto que está no seu início, Coutinho cita mudanças neste cenário atual de estiagem: ”Ontem e hoje os modelos estão indicando uma mudança de padrão na chuva, sinaliza um agosto bem melhor em termos de precipitação e com períodos maiores de frio em relação aos dias quentes. Ainda há risco de geada em regiões mais altas de SC. Agosto será mais típico”.