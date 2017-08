A terça feira,1º, ensolarada em Brusque marcou a entrada de agosto, seguindo assim com o padrão de julho, que foi por sinal, foi o mês mais seco dos últimos anos em nosso município. O dia de hoje seguiu com certa nebulosidade no período da manhã passando a ensolarado a tarde, sendo que as temperaturas máximas bateram a casa dos 27ºC. Já as mínimas da madrugada oscilaram valores entre 13ºC e 17ºC pela nossa região.

Segue abaixo, as temperaturas extremas de hoje, registrado por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

17,6ºC com 26,9ºC /Bairro Centro/Brusque

17,3ºC com 26,3ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

17,3ºC com 26,3ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

16,8ºC com 24,7ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

13,2ºC com 23,8ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí

Mudanças no tempo ao longo da semana

Segundo nos informa Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagri/Ciram, a chuva deve voltar ao estado esta semana. Um sistema de chuvas deve entrar em SC já a partir desta quarta-feira, quando a maior parte do dia ainda terá tempo seco com a instabilidade atingindo nossa região no período noturno. Temperatura: elevada à tarda para a época do ano, diminuindo a partir da noite. Já a quinta terá céu encoberto com chuva em SC na madrugada e manhã. No decorrer do dia a chuva diminui, mas a nebulosidade ainda predomina em boa parte do Estado. Temperatura: em declínio com o avanço de uma massa de ar frio. Vento: sudoeste a sul, moderado com rajadas, mais intensas de 50 a 80 km/h no Planalto Sul e Litoral.

Gilsânia destaca ainda que os volumes de precipitação previstos não serão suficientes para pôr pôr fim a estiagem, mas será um alívio alívio a esta situação já incômoda para os catarinenses.