Água de ribeirão em Brusque volta a ficar azul pela segunda vez em dois dias

Um morador de Brusque registrou, pela segunda vez em dois dias, a água azul em um ribeirão da rua Augusto Klapoth, entre os bairros Águas Claras e Santa Luzia. O primeiro registro foi feito na quarta-feira, 23, e o segundo, nesta sexta-feira, 25. Ambos foram enviados ao jornal O Município.

Nesta sexta, o caso foi registrado por volta das 12h. O morador encaminhou uma foto à Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), que respondeu que irá analisar a situação. Quando ele passou pelo local novamente, por volta das 14h40, a coloração azul já havia desaparecido.

Em contato com a reportagem na quarta-feira, o homem contou que estava indo a uma academia no local com a esposa. Ao chegarem, perceberam a cor incomum da água. Ele permaneceu cerca de 40 minutos na academia e, ao sair, a situação continuava a mesma. “Isso é comum. O povo despeja resíduos de madrugada, porque é mais difícil de denunciar”, afirmou.

Leia também:

1. Em busca de emprego? Sine de Brusque divulga mais de 300 vagas disponíveis

2. Brusque revela grupo que oferece aulas gratuitas de dança

3. VÍDEO – Espuma branca no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, é registrada no mesmo ponto dois dias seguidos

4. VÍDEO – Motorista que matou três em acidente na BR-470 fazia zigue-zagues na pista antes de acidente

5. Vizinho diz que galpão alvo de operação contra pirataria estava sempre fechado em Brusque



Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: