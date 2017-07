Águas Claras é o bairro que mais teve pedidos de melhorias feitos por vereadores de Brusque

Levantamento feito por O Município junto ao sistema de tramitação processual do Legislativo brusquense identificou que o bairro Águas Claras foi o mais visado pelos vereadores, no que se refere à apresentação de indicações com pedidos de obras e melhorias à prefeitura.

No primeiro semestre de 2017, os parlamentares apresentaram 37 indicações de melhorias para o Águas Claras, que lidera o ranking.

Em segundo lugar na lista estão os bairros Azambuja e São Pedro, com 31 indicações solicitando obras em cada um deles. Posteriormente, aparecem Dom Joaquim, com 29, e Limeira, com 28.

A pesquisa foi feita com base na lista oficial de bairros e localidades do município, que consta nos arquivos do Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan).

Apesar do número total de indicações do primeiro semestre ter sido de 342, a soma dos pedidos por bairro é um pouco maior, chegando a 413 pedidos. Isso acontece porque uma única indicação, às vezes, pode conter pedidos diversos, para dois, três ou mais bairros diferentes.

São João e Cerâmica Reis estão na outra ponta, sem constar nenhuma indicação de obra, no sistema do poder Legislativo, para os dois locais.

Alguns assuntos das indicações

106 continham pedidos envolvendo buracos nas vias

86 pedidos de patrolamento de vias

16 relativas a problemas na iluminação pública

15 pedidos drenagem das vias

13 relacionadas a problemas nas unidades de saúde

12 referentes à melhoria de sinalização de trânsito

6 pedidos de melhoria da coleta de lixo

2 relacionadas a problemas de abastecimento de água

As indicações são o tipo mais básico de proposição existente na Câmara de Brusque. Elas não precisam passar por votação e são enviadas diretamente para a prefeitura. Contém pedidos simples, como cobertura de buracos na estrada, conserto de postes de iluminação pública e patrolamento de ruas.

O poder Executivo, por lei, não é obrigado a realizá-las, portanto, o fato da obra ter sido indicada não significa que será necessariamente executada.

Pelos números do primeiro semestre, fica claro que os buracos na cidade foram o centro das atenções dos pedidos feitos por parlamentares.

Das 342 indicações enviadas ao prefeito Jonas Paegle, 106 deles continham solicitações para que a prefeitura resolvesse problemas causados por buracos nas ruas.

Indicações dos vereadores por bairro