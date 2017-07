Águas Claras é campeão do bolão masculino dos Jogos Comunitários de Brusque

Foram conhecidos na noite desta -feira, 26, mais dois campeões da 24ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) – Troféu Havan. Depois de a comunidade do Santa Rita vencer o futebol suíço livre na ça-feira, foi a vez da comunidade do São Pedro erguer o troféu de campeão do futebol suíço sênior.

Na grande final, disputada na Sociedade Angelina, a equipe não tomou conhecimento do Joaquim e goleou ao adversário por 5 a 0. Depois de o camisa 13 Esmeraldino Lopes abrir o placar na primeira etapa em chute de longa distância, o time definiu o título no segundo tempo.

Clóvis Boss, em outro chute de longe, ampliou o placar. O camisa 8 Kleber Heil anotou o terceiro. Éder Baron, o Edinho, cortou a marcação a fuzilou as redes, um golaço: 4 a 0. Quem também marcou um golaço foi o camisa 10 Everaldo Pansera. Após lançamento de José Luís da Silva, o atleta afundou as redes em um lindo voleio. Fim de jogo: São Pedro 5×0 Joaquim.

O terceiro lugar ficou com a comunidade do Paquetá, que goleou o Steffen por 6 a 3. Depois de um primeiro tempo equilibrado, encerrado em 3 a 2, a equipe aproveitou os contragolpes e os chutes de longa distância para liquidar a fatura.

Os gols do time foram marcados por Jose Belizario e Raul de Oliveira (duas vezes cada), além de Luciano Klabunde e Rildo da Silva, que anotaram em uma oportunidade Volnei Weiss (duas vezes) e Santinho Pereira fizeram os gols do Steffen. O quinto colocado da modalidade foi o Zantão, com o Souza Cruz na colocação.

Águas Claras vence o Bolão

A noite também foi de festa para a comunidade do Águas Claras, grande campeã do bolão masculino. Ao fim das três passadas, a comunidade somou 1999 pontos, contra 1983 do São Pedro, segundo colocado.

O Maluche, com 1948, ficou na terceira colocação. Primeiro de Maio (1918), Joaquim (1916) e Paquetá (1907) fecham as seis primeiras colocações. O mão de ouro da disputa foi Wirimar Furbringer, do Maluche, com 521 pinus. Em segundo lugar ficou José Constantini, do Águas Claras, com 514, e Gean Venera, do Paquetá, com 513.

Definidos os finalistas do futsal livre

Modalidade com mais participantes dos Jogos Comunitários, junto com o futebol suíço livre, o futsal livre masculino já tem definido as duas equipes que vão brigar pela taça de campeão. O primeiro finalista da noite saiu do duelo entre Limeira e São Luiz.

O Limeira venceu por 4 a 2 e avançou para pegar o Águas Claras na grande decisão. A última comunidade garantiu pesença na finalíssima após golear o bairro 1º de Maio por 4 a 0.

RESULTADOS DESTA -FEIRA (26)

BOLÃO BOLA 23 MASCULINO – Classificação final

1º Águas Claras – 1999 pinus

2º São Pedro – 1983

3º Maluche – 1948

4º 1º de Maio – 1918

5º Joaquim – 1916

6º Paquetá – 1907

Mão de ouro

Wirimar Furbringer – 521 pinus – Maluche

José Constantini – 514 – Águas Claras

3º Gean Venera – 513 – Paquetá

FUTSAL LIVRE MASCULINO – SEMIFINAIS (Jogos na Arena Brusque)

19h – São Luiz 2×4 Limeira

20h30 – 1º de Maio 0x4 Águas Claras

FUTEBOL SUÍÇO SÊNIOR – FINAIS – (Jogos na Sociedade Angelina)

19h30 – Steffen 3×6 Paquetá

20h30 – São Pedro 5×0 Joaquim

Veja como ficou a classificação geral dos Jogos Comunitários após o encerramento do futebol suíço ​sênior e do bolão masculino.

1º São Pedro – 95

2º Águas Claras – 69

3º Steffen – 55

4º Maluche – 51

5º Limeira – 40

6º Joaquim – 33

7º Centro – 30

8º Santa Rita – 29

9º Rio Branco – 25

10º São Luiz – 20

PROGRAMAÇÃO DESTA -FEIRA (27)

DOMINÓ MASCULINO E FEMININO – CONTINUAÇÃO

A partir das 19h na Sociedade Santos Dumont

BOLÃO BOLA 23 FEMINININO – 3ª PASSADA

A partir das 19h no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque

FUTEVÔLEI

Confirmação das equipes até às 19h15 no Clube Esportivo Guarani

BASQUETE MASCULINO – Jogos na Arena Brusque

19h30 – Maluche x Águas Claras

20h30 – São Pedro x Centro

BOCHA RAFA VOLLO MASCULINA – Jogos na Associação Santa Rita

Grupo B – 19h15

Centro x Santa Rita

Águas Claras x Azambuja

Grupo C – 20h15

1º de Maio x São João

Limeira x Rua Nova Trento

Grupo A – 21h15

São Pedro x Steffen

Bateas x Guarani

BOCHA VALE TUDO FEMININA – Fase eliminatória

Jogos às 19h30 na Sociedade Rio Branco

Rio Branco x Centro

São Pedro x Guarani

FUTSAL SÊNIOR MASCULINO – Semifinais (Jogos na Amont)

19h30 – Rua Nova Trento x Souza Cruz

20h30 – Poço Fundo x Paquetá​