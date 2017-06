Águas Claras, Paquetá, Nova Brasília e Centro estreiam com vitória no futebol suíço dos Jogos Comunitários

O terceiro dia de disputas da 24ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque foi de estreia para oito equipes dos grupos E, F, G, H. Em jogos disputados no Cedrense e no Clube Guarani, as comunidades do Paquetá, Águas Claras, Nova Brasília e Centro largaram com vitórias.

O Paquetá venceu o Bateas por 3 a 1 em uma noite inspirada do goleiro Jeferson Coito. Com defesas milagrosas, o arqueiro foi o principal responsável pelo triunfo da equipe. “A gente sabia que o time deles era superior, são caras que jogam campeonatos na região, almejávamos até um empate, mas conseguimos ser eficientes, e eu pude ajudar bastante”, comenta.

Enquanto Jeferson pegou tudo lá atrás, na frente Denis Hodecker, Josemar Ribeiro e Clóvis Ristow anotaram os gols da vitória. Em outro grande duelo da noite, o equilíbrio predominou no jogo entre Nova Brasília e Águas Claras. A primeira equipe criou as melhores chances logo que a bola rolou, duas delas com Léo Breno, primeiro em uma cabeçada precisa, e depois em chute cruzado que obrigou o arqueiro Valmir Maia a fazer outra boa defesa. O Águas Claras também buscou o ataque e conseguiu ser mais efetivo quando o camisa 12 Adriano Silva mandou para as redes e marcou o gol único da partida.

Nos jogos de fundo da noite, o destaque foi a goleada da Rua Nova Trento por 5 a 0 sobre o 1º de Maio. Luiz Araldi, Diogo Severino, Rogério Rover (duas vezes) e Gian Vechi marcaram os gols. No outro duelo, também não faltou gols. Destaque para os três anotados pelo camisa 16 Felipe Bina na vitória do Centro por 5 a 2 sobre o Ponta Russa.

Futebol sênior e Futsal Livre masculino começam na segunda-feira, 26

Os Jogos Comunitários de Brusque voltam a ser disputados na segunda-feira, 26, quando iniciam as disputas do futsal livre masculino e do futebol suíço sênior. As partidas do futsal serão realizadas a partir das 19h15 na Arena Brusque. Já os jogos do suíço livre ocorrem a partir das 19h30 no Clube Guarani, Campo do David (Tomaz Coelho) e na Sociedade Angelina (São Pedro). Veja a tabela abaixo.

Futebol suíço livre



Jogos desta sexta-feira, 23

Grupo E

19h30 – Paquetá 3×1 Bateas (Jogo no Clube Guarani)

Grupo F

20h30 – 1º de Maio 0x5 Rua Nova Trento (Clube Guarani)

Grupo G

19h30 – Águas Claras 1×0 Nova Brasília (Jogo no Cedrense)

Grupo H

20h30 – Centro 5×2 Ponta Russa (Cedrense)

Futebol suíço sênior (Início em 26/6)

Grupo A – Jogos no Clube Guarani

19h30 – Souza Cruz x Steffen

20h30 – São João x Guarani

Grupo B – Jogos no Campo do David (Tomaz Coelho)

19h30 – Dom Joaquim x Águas Claras

20h30 – Tomaz Coelho x Volta Grande

Grupo C – Jogos na Sociedade Angelina

19h30 – São Pedro x Santa Rita

20h30 – Paquetá x Zantão

Futsal livre – Jogos na Arena Brusque (Início em 26/6)

19h15 – São João x Cedrinho (Grupo E)

20h15 – Santa Rita x São Pedro (Grupo A)

21h15 – Rio Branco x Azambuja (Grupo B)