Águas Claras, São Luiz e Centro largam com vitória no futsal livre dos Jogos Comunitários

As comunidades do Águas Claras, São Luiz e Centro estrearam com vitória nesta terça-feira, 27, pelo futsal livre dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque. No duelo mais disputado, o Águas Claras, que já havia batido a equipe do Nova Brasília no futebol suíço, voltou a derrotar o adversário, desta vez por 3 a 2. O time chegou a abrir 3 a 0 com Anderson Ferenc, Maremilson Bezerra e Everton Sutil. O Nova Brasília conseguiu reagir com dois gols do camisa 6 Lé Breno, mas não teve forças para buscar o placar.

No outro duelo da noite, em jogo disputadíssimo, o São Luiz ganhou da Rua Nova Trento por 4 a 3, já o Centro sequer precisou entrar em quadra, já que o time do Paquetá não compareceu.

Futebol Suíço

Enquanto algumas equipes fazem as primeiras partidas no futsal, o futebol suíço livre já começa a se encaminhar para a segunda rodada para algumas equipes. No grupo A, o Limeira chegou a segunda vitória ao bater o Maluche por WO.

No outro jogo da chave, o São João se recuperou da derrota na estreia e venceu o Planalto por 2 a 1. Gols de João Brand e Michael Seubert, este garantiu o triunfo já no finzinho do jogo. No grupo E, o Bateas venceu o Tomaz Coelho por 3 a 2 em duelo disputado no Cedrense. No mesmo local, pela chave B, o Rio Branco e Santa Terezinha empataram em 2 a 2.

Outros quatro jogos foram realizados pela chave C no Clube Guarani. A equipe local – que estreou com empate em 1 a 1 com o São Pedro – desta vez acabou superada por 3 a 1 para o Dom Joaquim, que chegou ao segundo triunfo no grupo, já o Steffen bateu o São Pedro por 3 a 2 e somou a primeira vitória. Os gols do Steffen foram marcados por Odair, Washington e Cleiton dos Santos. Renato Carvalho e Valdecir Antunes balançaram as redes pelo time adversário.

Os Jogos Comunitários continuam nesta quinta-feira (28) com três duelos programados para o futsal livre e outras seis partidas pelo futebol suíço. Veja os confrontos na tabela abaixo.

Próximos jogos – Terça-feira (27/6)

Futsal livre (Jogos na Arena Brusque)

19h15 – Águas Claras 3×2 Nova Brasília (Grupo D)

20h15 – Paquetá 0x1 Centro (Grupo C) *(WO)

21h15 – São Luiz 4×3 Rua Nova Trento (Grupo A)

Futebol Suíço Livre



Grupo A – Jogos na Sociedade Santos Dumont

19h30 – São João 2×1 Planalto

20h30 – Maluche 0x1 Limeira *(WO)

Grupos E e B – Jogos no Cedrense

19h30 – Bateas 3×2 Tomaz Coelho (Grupo E)

20h30 – Rio Branco 2×2 Santa Terezinha (Grupo B)

Grupo C – Jogos no Clube Guarani

19h30 – Steffen 3×2 São Pedro

20h30 – Guarani 1×3 Dom Joaquim

Jogos desta quarta-feira, 28

Futsal livre – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Steffen x Santa Terezinha (grupo B)

20h15 – Planalto x Tomaz Coelho (grupo D)

21h15 – Maluche x Dom Joaquim (grupo C)

Futebol suíço livre

Grupo D – Campo do David (Tomaz Coelho)

19h30 – Azambuja x Santa Rita

20h30 – Cedrinho x Santa Luzia

Grupos B e F – Sociedade Angelina

19h30 – Poço Fundo x Volta Grande (grupo B)

20h30 – Rua Nova Trento x Barra de Águas Claras (grupo B)

Grupos G e H – Sociedade Santos Dumont

19h30 – Nova Brasília x Zantão (grupo G)

20h30 – Ponta Russa x Souza Cruz (grupo H)