“Ajudou tanto os animaizinhos”: amigos lamentam morte de ex-vereador Eder Leite

Amigos e conhecidos lamentaram a morte do ex-vereador Eder Leite, aos 45 anos, na noite de segunda-feira, 25, em Brusque. Ele ficou conhecido como Eder dos Cachorros por manter um abrigo de animais. Ele sofria de câncer de pulmão e acabou falecendo no Hospital Azambuja.

Nas redes sociais, uma conhecida que fazia doações a Eder ressaltou que o ex-parlamentar estava sempre disposto a colaborar com a causa animal. “Que Deus o receba de braços abertos! Meus sinceros sentimentos!”. Já uma conhecida da ONG de Eder acrescentou que ele dedicou a vida à causa. “Vai fazer muita falta. Um cara sensacional”.

“Um cara com o coração tão bom. Ajudou tanto os animaizinhos. Meus sentimentos aos familiares. Virou um anjo”, disse uma mulher via Instagram.

Diversas pessoas que conheciam a ligação de Eder com a causa animal também se solidarizaram com a morte do ex-vereador.

Teresinha Vequini, protetora voluntária e amiga de Eder, conta que muitas vezes ele foi ao bairro Santa Luzia atender pedidos da moradora para ajudar animais. “Ele não media esforços. Deus tem um lugar muito lindo para ele lá em cima. Descanse em paz, meu amigo querido”.

Ele morava no bairro São Pedro e deixou esposa, um filho e familiares enlutados. O velório foi realizado na Capela Mortuária Parque da Saudade. O sepultamento será no mesmo local.

O ex-parlamentar assumiu a cadeira na Câmara de Vereadores de Brusque em dois períodos como suplente do DC, em 2022 e 2023. Na última eleição, em 2024, ele foi candidato a vereador pelo PSDB, mas não se elegeu.

