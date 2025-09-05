Ao longo da história as mulheres têm se destacando por sua coragem, inteligência, fé, liderança, sabedoria, determinação, atuação política, esportes, arte, cultura, educação, empreendedorismo. Também na ciência, assistência social, filantropia, defesa dos direitos humanos, sustentabilidade e meio ambiente. Apesar de tantas contribuições, as mulheres – capazes de realizar coisas inimagináveis e de construir a sua própria história – ainda tem pouco reconhecimento público, especialmente na política e nos negócios. E é no bojo de tantas contribuições que surge o programa “Albertines: mulheres no protagonismo”, lançado pela Unifebe no dia 1º/09/2025, e que será desenvolvido em parceria com o Centro Regional de Inovação Inova em Brusque.

Com o propósito de promover, desenvolver, apoiar e valorizar a liderança e o empreendedorismo da mulher como alavanca para o desenvolvimento social, político, econômico e sustentável de Brusque e região, a metodologia do programa foca na partilha de experiências, na transmissão de conhecimentos e no desenvolvimento de competências, facilitando a aproximação, as conexões, e consolidando os laços entre as mulheres.

Algumas mulheres que fizeram história em Santa Catarina inspiraram o programa e o seu nome. Dentre elas Albertine Burow von Buettner, a mulher forte da indústria de Brusque. Luterana, Albertine nasceu na Pomerânia em 1850, e faleceu em Brusque em 1924. Por volta de 1870 emigrou para Santa Catarina em busca de melhores condições de trabalho e de vida, acompanhando sua irmã Mathilde e de seu cunhado. Filha de professor, culta, bem-educada e com sólidos valores, tinha na educação um dos seus pilares fundamentais. Albertine Burow casou-se com Eduard von Buettner e tiveram seis filhos. Em 1874 fundaram a loja de secos e molhados conhecida como “a Venda dos Buettner”.

Uma mulher à frente do seu tempo, foi Albertine quem iniciou a primeira confecção em Brusque: talhava pessoalmente aventais que mandava costurar e depois vendia, o que se constituiu no início da indústria, enquanto continuava à frente da “Venda dos Buettner”. E, sim, uma das mais importantes industrias que Brusque já teve, a Buettner S/A Indústria e Comércio foi iniciada com o suporte e o trabalho de uma mulher! Aqui vale destacar que a iniciativa da fábrica Buettner não foi de seu marido, mas da própria Albertine ao associar-se com seu filho mais velho, Edgar, e em 1898 fundar a empresa E.v.Buettner e Cia, precursora da Buettner S/A Indústria e Comércio.

Ultrapassando os limites da região de Brusque, encontramos outra “Albertina” – mulher de destaque no cenário catarinense, desta vez na política. Albertina Krummel Maciel (* 1911 + 1969) foi a primeira mulher eleita presidente de uma Câmara de Vereadores em Santa Catarina. Em 2004 foi criada uma comenda – a Medalha Albertina Krummel Maciel – concedida a mulheres que se destacam e prestam serviços relevantes ao município de São José (SC).

No sul catarinense encontramos outra Albertina de destaque, desta vez no campo religioso – a Beata Albertina Berkenbrock (*1919 + 1931). Virgem e mártir, foi assassinada aos doze anos porque quis preservar a sua pureza e defender a dignidade da mulher por causa da fé e da fidelidade a Deus. A Beata Albertina são atribuídos vários milagres após sua morte violenta, e seu testemunho de santidade e pedidos de graças motivam peregrinações até seu túmulo, no município de Imaruí (SC).

Santa Catarina, terras das Albertine’s. Mulheres que se distinguiram por seu protagonismo e que contribuíram para o empoderamento das mulheres, prova do potencial feminino de realizar mudanças que impactam a sociedade ao longo do tempo. Destaques nas mais diversas áreas, elas emprestam seu nome para o mais novo programa da Unifebe: “Albertines: mulheres no Protagonismo”.