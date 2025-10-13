Alça de acesso da rodovia Antônio Heil com BR-101 será fechada nesta segunda-feira; confira rotas alternativas

A alça de acesso da rodovia Antônio Heil com a rodovia BR-101 será fechada nesta segunda-feira, 13, em Itajaí. De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, a ação ocorre devido obras na ligação entre as vias.

A interrupção acontece a partir das 22h desta segunda-feira, 13, e às 5h do dia 14.

Conforme a pasta, há rotas alternativas para os motoristas. Confira:

