Alças externas do trevo da rodovia Antônio Heil serão entregues na próxima semana

As alças externas do trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) serão entregues na próxima sexta-feira, 28. A informação foi confirmada pelo secretário da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Jerry Comper. A previsão era de que antes do carnaval, parte da obra seria entregue.

As alças que serão liberadas são no sentido Joinville, pela BR-101 a Brusque, acessando a Antônio Heil; e no sentido inverso, de Balneário Camboriú a Itajaí para quem também trafega pela BR-101. Ainda não há um horário para a abertura das alças.

A abertura dos dois acessos na véspera do feriado de Carnaval deve trazer mais conforto e segurança aos usuários das duas rodovias (SC-486 e BR-101 Norte), avalia o secretário Jerry Comper.

Ele ainda afirma que mais de 25% da obra está concluída e, além das quatro alças, os dois viadutos e uma ponte projetadas serão entregues aos catarinenses com antecedência de oito meses.

