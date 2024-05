Além do telhado, Arena Brusque necessita de reformas em outras partes da estrutura

Apesar da licitação para reforma parcial do telhado da Arena Brusque estar prestes a ser lançada, o prédio segue com diversos outros tipos de manutenções nas estruturas do ginásio. O diretor-geral da Fundação Municipal de Esportes, Delmar Tondolo, explicou o andamento das reformas após reclamações das condições estruturais da arena.

Uma das torres dos fundos do ginásio está totalmente deteriorada. Sem algumas janelas, com a pintura descascada e com diversos ramos de plantas surgindo pela estrutura.

Nas paredes do lado de fora também há presença de pichações. Entretanto, o diretor explica que os trabalhadores que estão realizando as manutenções ainda não chegaram naquele ponto específico. Por outro lado, próximo à pista de BMX, a pintura já foi refeita, assim como a limpeza das paredes.

“A própria pista foi toda pintada. Nós temos a previsão agora da troca de toda a iluminação da pista de BMX. Está planejado”. Entretanto, segundo ele, ainda não é possível mencionar a data que a troca deve ocorrer.

“A parte da frente da arena também está sendo toda pintada, assim como a outra lateral. Então toda a manutenção nesse ponto está sendo feita. Na parte de trás, nós temos que esperar um tempo para ver como o pessoal do Obras faz a limpeza da vegetação que cresce lá”.

Um fator que Delmar reforça que impede a agilidade na reforma da arena são as outras prioridades da Secretaria de Obras, da qual a FME depende para as manutenções, como por exemplo a enchente que ocorreu recentemente em Brusque.

“Estamos fazendo aos poucos, né, pois também dependemos do setor de Obras. Essa semana teve a enchente. Então eles se concentram em fazer a limpeza, o pessoal sai daqui, vão para lá e depois voltam para cá… assim vamos fazendo as coisas aos poucos”, pontua.

Atrás da arena há um pátio com materiais da Secretaria de Trânsito. Entre eles um carro coberto por vegetação e placas de sinalização, assim como estruturas metálicas. Sobre isso, o diretor conta que há pouco tempo estavam “jogados” e que agora “estão mais arrumados”.

Manutenção da torre

Para manutenção da torre dos fundos, o diretor menciona que será uma ação diferente, principalmente por conta da altura da estrutura. Segundo Delmar, para fazer a troca dos vários vidros quebrados e, da implantação de novos vidros nas janelas que não possuem, é necessário a realização de uma licitação.

“para trocar todos esses vidros, eu tenho que fazer uma licitação. essa é a parte mais burocrática”

“Hoje, para trocar todos esses vidros, eu tenho que fazer uma licitação. Então, essa é a parte mais burocrática de ser feita. Mas a gente vai tentar fazer até o final do ano”, afirma.

Reforma do telhado

Para o telhado, a Secretaria de Infraestrutura Estratégica de Brusque anunciou no dia 13 de maio que a licitação para a reforma parcial do espaço estará pronta ainda neste semestre. Segundo a pasta, o tempo estimado para o serviço, será de três meses e o valor previsto supera meio milhão de reais.

O telhado apresenta problemas como pontos de infiltração e diversas goteiras. Os trabalhos de recuperação incluem substituição de calhas, parafusos e algumas telhas. Além disso, é previsto a aplicação de uma manta impermeável em alguns pontos.

