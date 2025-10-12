Alemão em roteiro cultural pelo Sul do Brasil visita Museu Casa de Brusque e 38ª Fenarreco

O Museu Casa de Brusque recebeu, na quinta-feira, 9, a visita do alemão Edwin Fischer, natural de Frankfurt, que está em viagem pelo Brasil com o objetivo de conhecer mais sobre a cultura do Sul do país. Ele também acompanhou o início da 38ª Fenarreco.

Em sua passagem por Brusque, Fischer foi recepcionado pela coordenadora-geral do museu, Luciana Pasa Tomasi, e pela historiadora Julie Ricardo, que apresentaram a história e o acervo da instituição.

Visitas na quinta

Durante o dia, acompanhado por Pedro Schmitt, Edwin Fischer também conheceu a região e, à noite, participou do primeiro dia da Fenarreco.

No evento, esteve acompanhado de Klaus Koch, integrante do grupo alemão Deutscher Sangerverein, com quem compartilhou impressões sobre a forte presença da cultura alemã na região.

Visitas na sexta

Na manhã de sexta-feira, 10, o visitante participou da apresentação do Grupo Amigo de Canto Alemão no centro de educação Raio de Sol II.

Acompanharam o visitante o historiador Celso Deucher e o presidente do grupo, Valter Stoltemberg, além de diversos brusquenses que falam fluentemente o idioma alemão.

“Espero retornar”, diz Fischer

Fischer interagiu com os presentes e destacou sua admiração pela forma como a herança cultural germânica é preservada e valorizada em Brusque.

“Estou encantado com a recepção que recebi em Brusque e com o carinho das pessoas. Espero retornar em breve para uma nova visita”, declarou Fischer, que deve retornar à Alemanha na terça-feira, 14.