Alerta laranja: Defesa Civil prevê ventos de até 100 km/h em Botuverá

Ao longo da semana, Botuverá pode sofrer com fortes chuvas e com ventos de até 100 km/h. Um alerta laranja foi emitido pela Defesa Civil de Santa Catarina para o município. As chuvas podem acumular até 100 mm.

Segundo o alerta, há também a possibilidade de granizo, quedas de árvores e alagamentos, o que aumenta os riscos para a população.

Diante disso, a Defesa Civil recomenda que os moradores evitem áreas alagadas e locais com risco de deslizamento, além de não permanecerem embaixo de árvores ou placas durante as tempestades.

Em caso de emergência, os cidadãos devem entrar em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros para orientações e assistência. O órgão segue monitorando a situação e reforça a importância de que a população fique atenta aos comunicados oficiais.

Leia também:

1. Brusquense que busca dar a volta ao mundo chega a 50 países visitados

2. Moradores terão que pagar para adequar calçadas irregulares em Brusque, e prefeitura dará asfalto novo em contrapartida

3. Após quatro décadas, padre Adilson José Colombi publica sua última coluna no jornal O Município

4. Inspetoria do Crea realizou mais de 2 mil fiscalizações em Brusque em 2024

5. Rodolfo Potiguar chega à marca de 250 jogos pelo Brusque

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: