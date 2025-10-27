Alerta mundial: vazamento de dados expõe milhões de contas de e-mail e senhas; saiba se sua conta foi afetada

Mais de 183 milhões de e-mails e senhas de usuários de serviços como Gmail, Yahoo e Outlook foram expostos em um dos maiores vazamentos de dados já registrados.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo especialista australiano em cibersegurança Troy Hunt, criador da plataforma Have I Been Pwned, que acompanha incidentes desse tipo.

O volume total de informações comprometidas chega a 3,5 terabytes, abrangendo contas de diferentes serviços online.

“Todos os principais provedores têm endereços de e-mail nesse vazamento. Eles vêm de todos os lugares que você possa imaginar, mas o Gmail se destaca”, disse Hunt ao Daily Mail.

Como conferir se sua conta foi afetada

Usuários podem consultar se suas contas estão entre as comprometidas acessando o site Have I Been Pwned. A ferramenta permite verificar e-mails envolvidos em vazamentos registrados nos últimos dez anos.

Caso a conta apareça na lista, a recomendação é alterar imediatamente a senha e ativar a autenticação de dois fatores (2FA), que dificulta o acesso não autorizado.

Hunt também alertou para o perigo de senhas reutilizadas em outros serviços, como Amazon, Netflix e eBay. “Se você usa a mesma senha em diferentes sites, os criminosos podem acessar várias contas a partir de um único vazamento”, afirmou.

Origem e consequências do incidente

Investigações indicam que a violação ocorreu em abril de 2025, mas só foi detectada recentemente, após cruzamento de informações em bases de dados e fóruns da dark web.

Esse tipo de atraso é comum em grandes vazamentos, já que hackers costumam compartilhar ou comercializar os dados em ambientes ocultos antes que especialistas identifiquem a origem.

O episódio reacende o debate sobre a segurança das senhas tradicionais e reforça a necessidade de medidas mais avançadas de proteção digital.

Especialistas recomendam o uso de gerenciadores de senhas, autenticação biométrica e 2FA para reduzir o risco de novas exposições.

