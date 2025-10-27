Alerta mundial: vazamento de dados expõe milhões de contas de e-mail e senhas; saiba se sua conta foi afetada
Especialista alerta para riscos de senhas reutilizadas e reforça medidas de segurança
Especialista alerta para riscos de senhas reutilizadas e reforça medidas de segurança
Mais de 183 milhões de e-mails e senhas de usuários de serviços como Gmail, Yahoo e Outlook foram expostos em um dos maiores vazamentos de dados já registrados.
A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo especialista australiano em cibersegurança Troy Hunt, criador da plataforma Have I Been Pwned, que acompanha incidentes desse tipo.
O volume total de informações comprometidas chega a 3,5 terabytes, abrangendo contas de diferentes serviços online.
“Todos os principais provedores têm endereços de e-mail nesse vazamento. Eles vêm de todos os lugares que você possa imaginar, mas o Gmail se destaca”, disse Hunt ao Daily Mail.
Usuários podem consultar se suas contas estão entre as comprometidas acessando o site Have I Been Pwned. A ferramenta permite verificar e-mails envolvidos em vazamentos registrados nos últimos dez anos.
Caso a conta apareça na lista, a recomendação é alterar imediatamente a senha e ativar a autenticação de dois fatores (2FA), que dificulta o acesso não autorizado.
Hunt também alertou para o perigo de senhas reutilizadas em outros serviços, como Amazon, Netflix e eBay. “Se você usa a mesma senha em diferentes sites, os criminosos podem acessar várias contas a partir de um único vazamento”, afirmou.
Investigações indicam que a violação ocorreu em abril de 2025, mas só foi detectada recentemente, após cruzamento de informações em bases de dados e fóruns da dark web.
Esse tipo de atraso é comum em grandes vazamentos, já que hackers costumam compartilhar ou comercializar os dados em ambientes ocultos antes que especialistas identifiquem a origem.
O episódio reacende o debate sobre a segurança das senhas tradicionais e reforça a necessidade de medidas mais avançadas de proteção digital.
Especialistas recomendam o uso de gerenciadores de senhas, autenticação biométrica e 2FA para reduzir o risco de novas exposições.
Leia também:
1. VÍDEO – Veja como foi o trânsito da manhã no Jardim Maluche após o fechamento da rotatória da Hugo Schlosser
2. “Avanço concreto”: Fiesc afirma que encontro entre Trump e Lula anima indústria contra o tarifaço
3. Brusque encerra outubro entre agasalhos e guarda-chuvas, diz previsão
4. Ciclista que morreu ao colidir com caminhão em Navegantes é identificado; ele havia perdido a esposa recentemente
5. Censo 2022: saiba quanto tempo levam e como se deslocam os moradores de Brusque até o trabalho
Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?: