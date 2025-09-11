Alesc aprova diversos títulos de cidadão honorário para “ilustres desconhecidos”

No atacado

Se merecem ou não são outros quinhentos. O fato é que quase toda semana a Assembleia Legislativa aprova pareceres pela concessão do título de cidadão honorário de SC a pessoas que, com raras exceções, são ilustres desconhecidas, principalmente quanto aos chamados “relevantes serviços” prestados ao Estado, que justificam a honraria. Esse atacadão é meio passo para desacreditar a homenagem. O número de concessões anuais deveria ser limitado. Duas por ano já seria de bom tamanho.

Depois do julgamento

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pediu autorização para um novo encontro com Jair Bolsonaro, na próxima semana, onde ele estiver, seja o que for a decisão do Supremo Tribunal Federal. O assunto: definir pendências que precisam do aval dele. Entre elas uma vaga para o Senado por SC, já praticamente definida para o hoje vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o “02”. A segunda vaga é do senador Esperidião Amin (PP).

“Made in Brazil”

O estaleiro Schaefer, de Palhoça, ganhou propaganda de graça que pode lhe render alguns milhões em vendas futuras. Tudo porque a eterna super modelo Gisele Bündchen, amiga de Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano, resolveram fazer um passeio na lancha Schaefer V44, um dos produtos de luxo do estaleiro, que custa cerca de R$ 8 milhões. Gisele comprou-o recentemente.

Veto

O governador Jorginho Mello vetou integralmente projeto de lei que previa a implantação de faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas — motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores — nas rodovias estaduais de SC. Seria coisa de Primeiro Mundo, mas…

Premonição?

O governo brasileiro tem dito que o mais breve possível quer regulamentar as redes sociais. Teme-se que derive em censura. Tomara que prevaleça o bom senso. Exemplos de riscos não faltam mundo afora. E fresquinhos. No Nepal, houve censura às redes sociais e os jovens foram às ruas, segunda-feira, por depender de tais mídias para trabalhar, se comunicar com familiares e até receber dinheiro. Houve 22 mortes nos protestos. Seu premiê caiu e a sede do governo incendiada, com a mulher dele lá dentro.

Parceria cult

O interesse na oferta de entretenimento cultural de qualidade, capaz de produzir reflexão sobre as trajetórias artísticas, aproxima, em Florianópolis, o Paradigma Cine Arte e o Instituto Collaço Paulo na promoção conjunta do Circuito Arte no Cinema da Autoral Filmes, uma mostra dedicada a documentários sobre arte, selecionados no Festival de Cannes e da Berlinale 2025. Nesta quinta, às 20h30, o espaço exibe “Picasso – Um Rebelde em Paris”, que revela o artista como um anarquista, estrangeiro, revolucionário, a sua natureza contraditória, a generosidade e o despotismo.

Acolhimento familiar

Com incentivo do Ministério Público e do Poder Judiciário a Prefeitura de São José criou, por lei municipal, o serviço de acolhimento a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida de proteção, em que famílias voluntárias selecionadas e capacitadas as acolhem temporariamente. Que sirva de exemplo.

Ato extremo

A propósito do Setembro Amarelo: no ano passado foram notificados 19 mil casos de tentativa de suicídio em SC, um índice de 4,2 para cada mil habitantes. Uma tragédia que exige investimentos em políticas públicas de saúde mental.

Desleixo

Lamentou-se ontem, aqui, que foi necessária a intervenção da Justiça Federal para que a Prefeitura de Laguna, sob pena de pesadas multas, tirasse do injustificável abandono o monumento Memorial Tordesilhas, que tem tudo a ver com sua história. O mesmo e triste desfecho estava tendo o Museu Willy Zmblick, em Tubarão, com muitas infiltrações já comprometendo o valioso acerco do principal artista plástico do município e um dos maiores de SC. A Prefeitura, finalmente, decidiu pela reforma do espaço e a recuperação da sua estrutura.

Cale, Lula!

Domingo passado, Lula dividiu o mesmo palanque com Alessandra Moja Cunha, presa no dia seguinte por tráfico de drogas e ligação com o crime organizado em São Paulo. O bom senso recomendaria que ficasse calado. Mas não. Na terça disse que a “investigação contra crime organizado finalmente alcançou o andar de cima, a Faria Lima”.