Alesc deve votar em breve projeto que obriga a execução semanal do Hino Nacional antes da entrada em sala de aula

Civismo

Deve ir a plenário nos próximos dias, na Assembleia Legislativa, projeto que obriga a execução semanal do Hino Nacional antes da entrada em sala de aula dos alunos do ensino médio e fundamental, bem como no início de eventos escolares esportivos. Como se fazia em velhos tempos.

“Homenagens”

A propósito da decisão da UFSC de tirar o nome do seu fundador e primeiro reitor, João David Ferreira Lima, do seu campus-sede no bairro Trindade, em Florianópolis, algo do gênero poderá acontecer em Niterói. Sua Câmara de Vereadores vai fazer audiência pública para discutir o uso do estádio Caio Martins, que no período da ditadura militar foi sede de prisões e torturas. Partidos de esquerda querem que no parque público anexo ao estádio se construa um centro de memória e um monumento, que já deram o nome de Arco da Maldade, em homenagem aos que lutaram contra a ditadura. Se a moda pega….

Quem vem

Bolsonaro confirmou visita a SC no dia 5 de julho para participar do lançamento da Rota 22, evento promovido pelo PL, na Arena Opus, em São José. A Rota 22 é caravana do PL, liderada pelo ex-presidente. Até lá pode ter virado cinza o incêndio, que ainda arde, depois que ele propôs, quase impondo, o nome de seu filho, Carlos, vereador no Rio de Janeiro, como candidato ao Senado por SC em 2026.

Embate

Tende a ser uma prévia de campanha eleitoral antecipada entre governistas e oposicionistas a audiência pública de duas comissões, na Assembleia Legislativa, hoje. O assunto em pauta é o programa Universidade Gratuita, um tanto maculado depois de denúncias de irregularidades. Estudantes de várias universidades particulares marcarão presença.

Escolhas

A Rodovia Via Mar, ligando Joinville, Guaramirim, Brusque e Tijucas, conectando-se à Via de Contorno da Grande Florianópolis, é um projeto do governo estadual, a ser negociado com a iniciativa privada, para sua implantação pelo sistema de concessão rodoviária. O curioso é que o mesmo governo está fazendo o projeto executivo no trecho entre Joinville e Brusque, não havendo, até o momento licitado os projetos executivos entre Brusque, Canelinha, Tijucas e Via de Contorno, o que é incompreensível tecnicamente. Deste modo, o trânsito que é para ser desviado da BR-101 norte, para desafogá-la, irá desembocar em Itajaí, continuando o problema na BR-101, entre Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Tijucas.

Segurança vitalícia

Diante da obscena decisão dos ministros “supremos” de dar segurança vitalícia aos seus juízes aposentados – que até agora tinham garantia de seis anos de escolta pessoal –, alegando ameaças de agressão, cabe a pergunta: se seu trabalho houvesse sido absolutamente imparcial, inquestionável e dentro da lei, precisaria estender sua segurança até o fim da vida? Necessita e solicita proteção apenas quem teme ser atacado por algo que fez. No caso, muito mais erros que acertos.

De olho 1

A atuação fiscalizatória preventiva do Tribunal de Contas do Estado tem evitado falcatruas com recursos públicos. Numa licitação promovida pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, para contratação de serviços de coleta e destinação de lixo urbano, no valor estimado de R$ 329,5 milhões, determinou sua suspensão, em face de possíveis irregularidades no edital, e solicitou novos documentos e informações.

De olho 2

Outro, para contratação de serviços de revitalização asfáltica, de R$ 103,3 milhões, percebeu-se irregularidades, e foi sustada. Seus responsáveis receberam um prazo para esclarecimentos, que não fizeram. Pudera. A diferença financeira era de R$ 60 milhões, configurando sobrepreço. O contribuinte agradece.

Comunicação federal

O governo Lula aposta na comunicação para recuperar sua popularidade. Acabam de ser assinados contratos para instalação, em 80 municípios, de estações transmissoras da programação de canais públicos como TV Brasil, TV Educação, TV Saúde, Canal GOV, além das TVs Câmara e Senado. O único município de SC contemplado foi Balneário Camboriú.

Estreia

A fabricante italiana de iates Azimut escolheu o Marina Itajai Boat Show para apresentar ao mundo seu primeiro lançamento do ano, o iate Azimut Grande 25 Metri, que custa a partir de R$ 45 milhões.