Alesc discutirá porte de armas fora do serviço para profissionais de segurança privada

Porte de arma

O comando da Polícia Militar do Estado foi convidado a participar de uma audiência pública, ainda a ser agendada, promovida pela Assembleia Legislativa, sobre um tema polêmico: conceder ou não porte de arma para integrantes da segurança privada fora do período do serviço.

Corretor de imóveis

Celebrou-se ontem o Dia do Corretor de Imóveis, profissional cada vez mais requisitado em SC, onde estão alguns dos destinos mais valorizados do país para investimentos. Conforme seu conselho regional (Creci-SC), são 48 mil como pessoas físicas e 10.544 como pessoas jurídicas. Balneário Camboriú, tem 5.200 ativos, posicionando-se como um polo estratégico para a atividade imobiliária no Brasil.

Assunto nacional 1

O apresentador Danilo Gentili ficou indignado – e quem, de bom senso, não ficaria? – com confusão na Câmara de Vereadores de Joinville, dia desses, onde duas garrafas térmicas de café forma postas para quem quisesse se servir (como sempre foi) com uma fitinha adesiva colada, uma especificando ser “preto doce” e outra “preto amargo”. Alguém detectou preconceito racial nisso através de representação feita através da ouvidoria do Legislativo. Socorro!

Assunto nacional 2

Outro assunto estadual que virou nacional foi a iniciativa do PT de SC de acionar judicialmente o governador Jorginho Mello porque no dia 20, durante lançamento de ações de seu governo na Casa D´Agronômica, chamou o partido “vagabundo” e praticar “picaretagem”. O pedido de indenização por danos morais é de R$ 50 mil, além de retratação pública.

“Vale Tudo”

De 18 a 23 de agosto, a novela “Vale tudo” registrou recorde semanal em várias praças do país: 30 pontos (Salvador e Recife), 28 (Curitiba), 26 (São Paulo),25 (Belo Horizonte), 24 (Porto Alegre), 22 (Florianópolis) e 19 (Goiânia). Na média nacional, atingiu 26. Sinceramente, pode-se dizer que este seja um país sério diante disso?

Competitividade

Mais um ranking para deixar o governador Jorginho Mello mais que prosa. Foi o de Competitividade dos Estados, divulgado ontem em sua 14 edição. SC está agora em segundo lugar, liderado por São Paulo. Paraná e Rio Grande do Sul estão em terceiro e quarto, respectivamente. SC é líder nos pilares de segurança pública e capital humano.

Repúdio

A Assembleia Legislativa aprovou uma moção de repúdio, de autoria do deputado Lunelli (MDB), contra decisão do governo federal de importar bananas do Equador, o que poderá impactar 30 mil famílias produtoras de SC, principalmente nos municípios de Corupá, Massaranduba, Jaraguá do Sul e Luiz Alves.

Cannabis 1

Uma audiência pública, esta semana, na Assembleia Legislativa, reunindo médicos e cientistas que atuam na área, especialistas, advogados e políticos, além de usuários e pacientes de várias partes do Estado, deixou claro o quanto ainda falta em SC para se instituir uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis. Concluiu-se pela necessidade de se criar uma comissão para capacitação de médicos e profissionais de saúde do SUS para orientação de prescrição e de um grupo de trabalho para o fomento da produção da planta e do remédio em SC, em parceria com ONGs e governo do Estado.

Cannabis 2

Demanda não falta. Atualmente cerca de 110 mil catarinenses vivem com demência, 7.600 estão diagnosticados com Parkinson, 335 mil mulheres sofrem de fibromialgia, 706 mil (incluindo crianças e adolescentes) enfrentam ansiedade, e 1,1 milhão vivem com depressão. Além disso, quase 2 milhões lidam com dores crônicas, 60 mil estão no espectro autista. Estima-se que em 2025 serão registrados 24 mil novos casos de câncer no Estado. O substrato da planta é tido, cientificamente, como um dos melhores tratamentos para tantas enfermidades.

Unificação das eleições

Tem valor simbólico, apenas, o projeto de resolução que está pronto para ser votado no plenário da Assembleia Legislativa que determina a apresentação, à Câmara dos Deputados, de Proposta de Emenda à Constituição Federal com a finalidade de estabelecer eleições gerais no país. A medida também busca fixar em cinco anos a duração dos mandatos de cargos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo, em âmbito nacional, estadual e municipal.