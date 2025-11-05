Alex Ruan encaminha acerto com novo clube após deixar Brusque: “me despeço com o coração cheio de gratidão”

O lateral-esquerdo Alex Ruan, de 32 anos, é outro jogador de longa história que deixou o Brusque ao fim da temporada. Segundo o Cast Coral e o ge, o jogador já tem pré-contrato assinado com o Santa Cruz, que também vai disputar a Série C em 2026.

Pelo Brusque, Alex Ruan fez 168 jogos em cinco anos e marcou dez gols. Polivalente, o jogador atuou em vários momentos como meia e ponta durante o período. Ele foi campeão catarinense pelo Quadricolor em 2022 e da Recopa Catarinense em 2023, além de finalista do Estadual em 2023 e 2024 e da Série C 2023.

“Foram cinco anos de entrega, aprendizado e de amor por este clube. Cada momento vivido aqui fica marcado pra sempre na minha memória. Me despeço com o coração cheio de gratidão. Agradeço a companheiros, direção e torcedores. Obrigado, brusque, por me permitir fazer parte dessa história. Sou grato por tudo que fizeram por mim e pela minha família”, publicou nas redes sociais.

Temporada 2026 do Brusque

Além de Alex Ruan, outro nome histórico que deixou o Brusque foi o zagueiro Éverton Alemão. Por outro lado, o clube anunciou na última segunda-feira, 3, a renovação dos contratos de Biel e Álvaro, que vão seguir no Quadricolor para a temporada 2026.

O clube informou que está em “fase final no processo de contratação do novo treinador”. A diretoria trata o assunto com prioridade e espera concluir a negociação ainda nesta semana. Bernardo Franco, que encerrou a temporada no comando do Brusque, saiu para o Botafogo-PB.

A data de reapresentação do elenco será definida após a confirmação do novo treinador. Duas datas estão cogitadas, 24 de novembro ou 1º de dezembro, conforme o cronograma a ser alinhado com a nova comissão técnica. O Campeonato Catarinense 2026 inicia em 7 de janeiro.

