Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor, hoje detido no Alagoas. O pedido da defesa de Collor teve aval da Procuradoria Geral da República (PGR).

De acordo com a Folha de S.Paulo, o ministro determinou ainda a suspensão do passaporte do ex-presidente e restringiu visitas à residência durante o cumprimento da prisão domiciliar, com exceção para presença de advogados, familiares e equipe médica.

O benefício da prisão domiciliar foi solicitado sob argumento de que a prisão do ex-presidente poderia agravar problemas de saúde. Um laudo médico anexado no processo relata que Collor trata de doenças como Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar.

Prisão

Collor está preso desde 25 de abril. Ele foi condenado a mais de oito anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente foi acusado de receber propina para facilitar contratos entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia. A prisão é decorrente da Operação Lava Jato.