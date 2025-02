Alexandre de Moraes solta pastor blumenauense preso em operação contra atos de 8 de janeiro

O pastor de Blumenau Dirlei Paiz (PL) foi solto nesta sexta-feira, 21, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava detido no Presídio Regional de Blumenau por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), devido a uma investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Segundo o advogado de defesa Jairo Santos, os processos foram encerrados e Dirlei teve os direitos civis e eleitorais preservados, podendo, inclusive, assumir cargo público. “Não há mais processo para ele responder”, enfatiza.

Dirlei e a Procuradoria-Geral da República fizeram um acordo de não persecução penal. Conforme a decisão, Dirlei precisa prestar 150 horas de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local ser indicado pela Justiça; pagar prestação pecuniária de R$ 5 mil; participar presencialmente em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12 horas; entre outras medidas.

Enquanto estiver cumprindo as condições do acordo, o pastor não poderá participar de redes sociais abertas.

Relembre o caso

Dirlei Paiz foi preso no dia 17 de agosto de 2023 na 14ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos do dia 8 de janeiro do mesmo ano em Brasília. Ele era um dos principais organizadores de manifestações pró-Bolsonaro em Blumenau.

Alguns meses depois, em dezembro, Dirlei saiu da prisão. Contudo, precisava seguir restrições impostas pelo STF, como usar tornozeleira eletrônica, se apresentar semanalmente no fórum, não usar redes sociais e não sair do país.

Nas eleições de 2024, Dirlei foi candidato a vereador pelo PL e, após denúncia do Partido dos Trabalhadores (PT), foi preso novamente pelo uso de redes sociais. A defesa alegou que ele teria sido hackeado, contudo, o ministro manteve a prisão.

Em decisão recente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura do pastor e derrubou as medidas impostas anteriormente.

