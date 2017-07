Tweet no Twitter

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, desenvolvido com propósito de dar visibilidade e contribuir para a profissionalização do trabalho de artistas em Santa Catarina.

​ Na sua 4ª edição, o projeto busca artistas em início de carreira, de todas as idades, e com um portfólio que demonstre o espírito de exploração e o desenvolvimento de novas perspectivas no domínio de trabalho escolhido.

Desde o início da premiação, em 2014, o número de artistas inscritos vem crescendo, bem como a qualidade dos trabalhos apresentados. Em 2016, última edição, foram 79 inscritos, com um total de quase 150 obras, das quais, 27 participaram da exposição final. As inscrições são online, através do site da Aliança Francesa de Florianópolis e ​podem ser realizadas até o dia 12 de agosto.

Como nas edições anteriores, os artistas classificados participam da exposição do prêmio a partir de 2 de outubro, na sala Lindolf Bell, no Centro Integrado de Cultura. Na abertura da mostra serão anunciados os três vencedores. Neste ano, um dos destaques é a ampliação do período da residência artística na França, passando de um para dois meses, em 2017.

​O Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea 2017 é viabilizado através da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), com patrocínio da Engie, apoio da Fundação Catarinense de Cultura, da Associação Catarinense de Integração do Cego e do Institut Français, coordenação da Marte Inovação Cultural, realização da Aliança Francesa de Florianópolis, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Premiações:

1º Lugar – Residência artística durante dois meses na Cité Internacionale des Arts em Paris (mediante aprovação da instituição) + alojamento + ajuda de custo (aéreas e despesas de viagem) de 8 mil reais + curso equivalente a 1 semestre na Aliança Francesa Florianópolis

2º Lugar – curso equivalente a 3 semestres de Francês na Aliança Francesa Florianópolis

3º Lugar – curso equivalente a 2 semestre de Francês na Aliança Francesa Florianópolis

Etapas:

Inscrições de 05 de julho a 12 de agosto