Alistamento militar feminino tem 33,7 mil inscrições para 1,4 mil vagas

Alistamento feminino

O Ministério da Defesa publicou que findo o prazo, o primeiro ano de alistamento feminino nas Forças Armadas somou 33.721 inscrições para as 1.465 vagas disponíveis em Brasília e 13 Estados, que não inclui SC. O maior número de inscritas foi o Rio de Janeiro, 8.102. SC foi o 13º, 715.

Sem dinheiro

Vai dar o que falar o que informou ontem a colunista Mônica Bergamo: o programa Fragatas Classe Tamandaré, que prevê a construção, em estaleiro de Itajaí, de quatro navios de defesa para monitoramento do litoral brasileiro, está em perigo. Com investimento de R$ 12,5 bilhões até 2028, R$ 9,5 bilhões já foram liberados e uma fragata já foi ao mar. Duas estão em construção e uma ainda está nas pranchetas. O problema: o governo não sabe de onde tirar os R$ 3,5 bilhões que faltam para que elas sejam finalizadas.

Irregularidades 1

Acerca de abordagem aqui, há dias, o Tribunal de Contas do Estado decidiu, na sessão desta quarta-feira, aplicar multa de R$ 22,9 mil ao diretor-executivo do Consórcio Intermunicipal dos municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (Amfri), Jaylon Jander Cordeiro da Silva, responsável pela licitação para a compra de kits robótica destinados a escolas da rede municipal de ensino, no valor de R$ 56,5 milhões, mesmo após o cancelamento do edital, em 2023. Em seu voto, aprovado por unanimidade, o relator, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, destaca que depois de analisar o processo licitatório desde o seu início, foram constatadas “irregularidades sistêmicas”.

Irregularidades 2

Além da multa, o conselheiro determinou que o consórcio implemente, no prazo de 90 dias, processos e estruturas de governança das contratações, já que, segundo ele “os consórcios intermunicipais exercem papel estratégico no apoio à gestão local, funcionando não apenas como instrumento de execução compartilhada de políticas públicas, mas também como entidades de orientação técnica e de articulação institucional entre os municípios consorciados”. Diante disso, acrescentou, “espera-se que promovam, com ainda maior rigor, práticas de planejamento qualificadas, fundamentadas e participativas – o que não se verificou no caso em análise”. Muito bem.

Impróprio 1

Ganhou repercussão nacional crítica da vereadora Jessica Lemonie, do PL de Itapoá, município vizinho de Joinville, para que seja retirado da grade curricular da rede municipal de ensino um clássico da literatura brasileira, o livro “Capitães da areia”, de Jorge Amado, publicado em 1937. A legisladora alega que a obra romantiza temas como “marginalização infantil” e abuso sexual e não seria apropriada para a faixa etária a que é destinada nas instituições de ensino.

Impróprio 2

Em rede social, um comentário fez sensata pontuação: “Causa muita preocupação a condenação à leitura do livro. Educação não é sobre esconder o mundo, é sobre preparar o jovem para compreendê-lo e transformá-lo. A leitura crítica não estimula violência, nem o crime. Pelo contrário: promove empatia, reflexão e consciência social”. Outros bateram na vereadora: “Quanto menos conhecimento tiverem as crianças e os jovens, mais futuro você terá na política”. Outro rebateu: “Senhora, sua ignorância sobre literatura que deveria ser censurada!”

Nova prioridade 1

Com o programa Universidade Gratuita saindo do foco, o governador Jorginho Mello vai dar ênfase a outra ação de governo, que agrada os prefeitos e tem forte apelo popular, em todas as regiões e cidades de SC: a população de rua. No pacote de projetos de lei que está enviando a Assembleia Legislativa está o que propõe a instituição de um cadastro de tais pessoas.

Nova prioridade 2

Depois dessa etapa será feito o encaminhamento mais adequado para cada indivíduo, que vai desde acompanhamento para retomada dos vínculos familiares, internação, inclusão produtiva, autonomia econômica e reinserção social. O governador promete dar aporte financeiro para os municípios que quiserem fazer parte do programa e garantir um investimento específico para internações em clínicas e comunidades terapêuticas, reforço das equipes que atendem e ainda capacitação das equipes.

Mágoa

Faleceu na madrugada de ontem o notável professor catarinense Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. Nos últimos anos de sua vida, convivia com uma mágoa, que não conseguiu esconder, apesar de seus esforços: ter sido negada a ele, pelo Conselho Universitário da UFSC, da qual foi seu reitor em três mandatos distintos, o título de professor emérito. Aquela monstruosidade causou dor permanente no seu coração e na sua alma.