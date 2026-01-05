Alistamento militar obrigatório para 2026 já está aberto; saiba como se inscrever

O alistamento militar obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026 começou na quinta-feira, 1º de janeiro, e segue até o dia 30 de junho. O procedimento é exigido por lei e deve ser realizado dentro do prazo estabelecido, inclusive por brasileiros que residem no exterior.

O cadastro é gratuito e obrigatório. Quem não fizer o alistamento no período correto fica sujeito ao pagamento de multa por atraso e passa a concorrer à seleção apenas no ano seguinte, além de enfrentar restrições para obter documentos oficiais, assumir cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino.

Segundo o Ministério da Defesa, o serviço militar tem como objetivo a formação de uma reserva estratégica de recursos humanos, preparada para atuar tanto na defesa nacional quanto em ações de apoio à sociedade, quando necessário.

No último ano, mais de 1 milhão de jovens brasileiros do sexo masculino realizaram o alistamento para ingresso nas Forças Armadas, número que reforça a importância do cumprimento da obrigação militar em todo o país.

Como realizar o alistamento

Os jovens que completam 18 anos em 2026 podem se alistar de forma online, por meio do site do Alistamento Militar, utilizando cadastro ativo na plataforma Gov.br. O serviço também está disponível para brasileiros que moram fora do país.

Quem não tiver acesso à internet ou preferir o atendimento presencial pode procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima da residência. Para o atendimento, é necessário apresentar documentos originais, como certidão de nascimento ou casamento, documento oficial com foto, como RG ou Carteira de Trabalho, e comprovante de residência atualizado.

Em Brusque, a JSM fica localizada na rua Felipe Schmidt, nº 455, no bairro São Luiz. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Pessoas com deficiência

Jovens com alguma condição de saúde impeditiva ou que sejam pessoas com deficiência também devem comparecer para o alistamento militar. Nesses casos, é possível solicitar a isenção do serviço, desde que sejam apresentados documentos e laudos médicos no momento do procedimento.

O atestado médico deve conter o diagnóstico da incapacidade, descrito por extenso, além do respectivo Código Internacional de Doenças (CID). A recomendação é que o documento seja emitido, preferencialmente, por unidade de saúde pública.

