All Shopping Atacadista vai fechar após duas décadas em Brusque

O All Shopping Atacadista, de Brusque, anunciou nesta segunda-feira, 27, que encerrará as atividades após duas décadas de funcionamento. O evento que marcaria a comemoração dos 20 anos da empresa, em novembro, foi cancelado.

Inaugurado em 2005, o All Shopping é um centro atacadista. O empreendimento reúne mais de 50 lojas e oferece produtos voltados a lojistas de todo o Brasil. O All Shopping divulgou um comunicado nas redes sociais.

As atividades seguem mantidas até o dia 19 de dezembro. Por meio da nota, a equipe do All Shopping Atacadista agradeceu a todos que estiveram com a empresa durante as duas décadas de atuação e disse que “se despede com o coração cheio de gratidão”.

Leia comunicado do All Shopping:

*Colaboração: Thiago Facchini

