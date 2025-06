Aloisius Lauth e Maria do Carmo Ramos Krieger são os novos colunistas do jornal O Município

A partir desta semana, os leitores do jornal O Município poderão acompanhar, quinzenalmente, às terças-feiras, a coluna assinada em conjunto pelos escritores e pesquisadores Aloisius Lauth e Maria do Carmo Ramos Krieger. Os textos serão publicados de forma alternada, com os autores revezando a cada edição.

A nova proposta busca valorizar a cultura local, aproximando os leitores da memória coletiva de Brusque e contribuindo para a preservação e divulgação do patrimônio histórico.

Recado dos autores

Aloisius Lauth, conhecido por seu trabalho de pesquisa sobre a história de Brusque e da região, apresenta uma abordagem detalhada, sempre conectando o passado ao presente.

“A coluna nos abre um novo caminho para narrar o passado com uma linguagem renovada, menos elitista, sem discriminação de etnias ou ideologias. Há muitos personagens esquecidos, pessoas que deram a vida pelo crescimento da cidade e raramente são retratadas. Quem escreve bem a história de seu povo pode, assim, oferecer rumos para edificar o futuro e engrandecer os líderes da comunidade”, afirma o pesquisador.

Já Maria do Carmo Ramos Krieger, pesquisadora com vasta experiência em estudos históricos e culturais, promete oferecer uma visão aprofundada sobre os fatos e figuras que marcaram a região.

“Nasci em Brusque e, desde pequena, vivi a história da cidade com orgulho. Ainda menina, participei das atividades comemorativas do centenário de fundação da então Colônia Itajahy (1960). Esse envolvimento, somado ao incentivo do senhor Ayres Gevaerd, levou-me anos depois a pesquisar sobre a presença dos imigrantes poloneses. Também escrevo sobre a imigração italiana e sobre a trajetória da família Krieger em Brusque. Quero compartilhar com todos os interessados histórias que merecem ser conhecidas”.

Trajetórias

Aloisius Lauth e Maria do Carmo Ramos Krieger são pesquisadores com trajetória consolidada nos estudos sobre a história de Brusque. Ambos foram orientados por Ayres Gevaerd a dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo historiador Oswaldo Rodrigues Cabral.

Maria do Carmo concentrou suas pesquisas na imigração italiana e polonesa, especialmente na Colônia Príncipe Dom Pedro. Já Aloisius Lauth dedicou-se ao estudo dos imigrantes de língua inglesa e ao desenvolvimento da indústria têxtil na região.

Em busca de aprofundamento para suas investigações, os dois visitaram países como Inglaterra, Alemanha, Áustria e Polônia. Lauth foi editor da revista Notícias de Vicente Só em diferentes períodos, sendo o mais recente em 2010, após um hiato de 11 anos.

Ambos possuem formação acadêmica nas áreas de História, Geografia e Estudos Sociais, com domínio das metodologias de pesquisa e publicação.

