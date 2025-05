Alpha e Nova União venceram as semifinais do Campeonato de Futsal Feminino de Brusque no sábado, 24, e farão a grande final às 20h deste sábado, 31, na Arena Brusque.

As vagas na grande decisão foram definidas na Associação Desportiva e Recreativa (ADR) RenauxView. Na primeira semifinal, o Alpha impôs seu ritmo desde os primeiros minutos e não deu chances às adversárias.

E em uma noite inspirada, a equipe não apenas confirmou o favoritismo, mas também derrubou as detentoras do título. Com uma atuação segura e envolvente, venceu por 4 a 0 o time das Elfas, com gols de Kassia Gomes em duas oportunidades. Dayanne e Cíntia fecharam o placar.

“Com muita emoção que eu posso dizer que meu time chegou à final. Depois de tantos treinos, suor, dedicação, superação, estamos a um passo de um grande sonho. Cada jogo foi uma batalha, cada desafio serviu para nos fortalecer, agora temos a chance de mostrar tudo que construímos juntos”, pontua a Técnica da equipe finalista Alpha, Jaqueline Schmitt.

Na segunda semifinal, Nova União e FDM travaram uma verdadeira batalha em quadra. Com muita determinação e aproveitando as chances com precisão, o Nova União venceu com gols de Karla, Caroline Bezerra e Jéssica.

Em uma atuação coletiva de muita entrega, a FDM lutou até o fim e descontou com um belo gol de Alessandra, fechando o placar por 3 a 1. A classificação levou a torcida ao delírio e garantiu à Nova União uma final inédita contra o Alpha.

“Gostaria de agradecer a todos que conseguiram organizar o campeonato e parabenizar todas as equipes, que teve um nível muito bom esse ano. Todos os times estavam bem nivelados e a semifinal foi com muita emoção. A final promete muito mais”, pontua o técnico da equipe finalista do Nova União, Lucas Colzani.

Neste sábado, 31, às 19h, Elfas e FDM jogam a decisão do terceiro lugar. Alpha e Nova União entram em quadra para a final, com apito inicial às 20h.

