Alteração em modelo de alimentação dos bombeiros militares gera insatisfação de agentes comunitários em Brusque
Após um decreto assinado pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, que altera o acesso a alimentação dentro dos quartéis do Corpo de Bombeiros, agentes voluntários cobraram reivindicações do governo do estado. A nova decisão encerra o fornecimento de alimento gratuito no quartel para repassar uma ajuda de custo aos bombeiros militares, excluindo bombeiros comunitários.
O quartel do Corpo de Bombeiros de Brusque possui cozinheiros para o preparo diário de alimento no local. Sendo assim, os profissionais poderiam fazer refeições de graça durante o horário de trabalho. Bombeiros comunitários também têm acesso à alimentação.
A liminar assinada no dia 31 de outubro retira o fornecimento de alimentos do quartel e substitui por um subsídio que varia de até R$ 90 para bombeiros militares, deixando agentes comunitários de fora e fazendo com que os próprios custeiem sua alimentação.
Os agentes militares que trabalham em plantões de oito horas receberão R$ 45 de auxílio para alimentação; aqueles que cumprirem 12 horas de trabalho ganharão R$ 53, assim como agentes que fizerem 13 horas; para escalas de 18 horas, os profissionais receberão R$ 63 e militares que cumprirem 24 horas de serviço R$ 90. A medida também vale para policiais militares de Santa Catarina.
Desde 2019, bombeiros voluntários recebem uma ajuda de custo que pode chegar a R$ 250 por turno de 24 horas trabalhadas. Esse valor é destinado às despesas com alimentação e transporte.
As escalas para agentes comunitários variam de 24 horas de serviço ou 12 horas, sendo a quantia de R$ 250 destinada para os turnos longos. De acordo com relatos, apesar de ser considerado como um trabalho extra, alguns levam a atuação como serviço fixo.
Desta forma, há insatisfação de profissionais pelo acesso à alimentação. A ajuda de custo que seria utilizada como uma renda extra, agora será comprometida pela alimentação.
A reportagem procurou o comandante do Corpo de Bombeiros de Brusque, Rafael de Fáveri, para falar sobre o caso. Na visão do capitão, a medida representa um avanço e a modernização do serviço público.
“O fornecimento das refeições nos quartéis gerava uma demanda administrativa e logística enorme, desde o processo licitatório até o controle interno dos gêneros alimentícios. Com esse processo a menos, conseguimos focar na atividade”.
Já a respeito dos apontamentos dos bombeiros comunitários, Fáveri menciona que por ser uma situação muito recente, ainda não consegue avaliar, mas considera normal haver diálogos sobre o tema.
“O fornecimento de alimentação continua igual ao de antes do decreto, até que seja publicada a regulamentação interna que tratará do assunto”, finalizou o capitão Fáveri.
Na terça-feira, 11, o vereador Rogério dos Santos (Republicanos) citou o caso durante sessão da Câmara de Vereadores. Uma moção de apelo foi encaminhada ao governador Jorginho Mello.
“Os bombeiros comunitários desempenham um papel indispensável no atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e outras funções. Apesar disso, recebe ajuda de custo modesta. Com o novo reajuste, os valores serão insuficientes para transporte e alimentação, o que prejudica a continuidade do trabalho”.
A moção do vereador Rogério dos Santos (Republicanos) foi aprovada por unanimidade.
Líder do governo na Câmara, o vereador Paulinho Sestrem (PL) disse acreditar que a gestão estadual irá revisar a situação para auxiliar os bombeiros comunitários. O vereador Antônio Roberto (PRD) seguiu a mesma linha.
“Os bombeiros comunitários executam um trabalho de excelência, que salva vidas. Que o governador tenha sensibilidade, junto com outros representantes, para defender esta categoria. É uma pauta muito importante”, defende Antônio.
