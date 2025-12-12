Aluna de 9 anos morre em Guabiruba; prefeitura divulga nota de pesar

Uma menina de 9 anos morreu na quinta-feira, 11, em Guabiruba. A estudante Esther Gardenia Santana Pereira, aluna da Escola Arthur Wippel, não resistiu a complicações de saúde e faleceu durante a tarde.

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Educação, divulgou nota de pesar. No comunicado, o município informou o falecimento e manifestou solidariedade aos familiares.

A administração municipal destacou que Esther era aluna da rede e lamentou a perda.

O velório ocorre na Capela Mortuária do Centro. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, 12, às 15h.

