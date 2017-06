Aluno Cidadão, é aquele que frequenta a escola para estudar… aquele que sai de lá com novos aprendizados, e os coloca em prática, seja com a família, os amigos ou nos lugares que frequenta.

É começar o dia, desejando um bom dia! É perguntar se o vizinho idoso, precisa de ajuda para carregar as sacolas. É ver a mãe atarefada e se oferecer para secar a louça. É repartir o lanche com o colega que não tem. É chamar o excluído para participar das brincadeiras. É dar um simples sorriso ao entrar no elevador, ao encontrar alguém no caminho da escola ou no caixa do supermercado. É saber reconhecer o seu erro, é pedir desculpas e saber dizer obrigado.

Um Aluno Cidadão respeita seu professor, seus colegas e dá bom exemplo. É aquele que tem ideias e as compartilha em sala de aula. É questionar… é descobrir… é compartilhar conhecimentos. O aluno cidadão, sabe ajudar, mas também sabe pedir ajuda.

É gostar de estudar, é olhar para o futuro e descobrir-se um bom médico, capaz de combater muitas doenças, um cientista capaz de melhorar a qualidade de vida, um engenheiro capaz de construir sem agredir o meio ambiente ou um professor apaixonado pelo ensino.

Ser Aluno Cidadão, é fazer amigos na escola e tê-los por uma vida inteira! Você está sendo um Aluno Cidadão? Quantos amigos você levará para sua vida?

Mirela Thamara Heckert Lopes – 27 anos – Fotógrafa e Estudante de Pedagogia.