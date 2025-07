Estudante do Nova Brasília, em Brusque, é destaque na Olimpíada de Matemática

Vitor Bueno, aluno do 8º ano da escola Osvaldo Reis, que fica no Santa Rita, em Brusque, esteve no Rio de Janeiro na última segunda-feira, 30, para receber a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

Vitor tem 14 anos, é morador do bairro Nova Brasília e também é aluno de jiu-jitsu e de inglês do projeto social Instituto Arte Mais Suave. Entre os alunos de escola pública de Brusque, ele ficou em primeiro lugar — foi o único da cidade a receber medalha de ouro

Ele conquistou o décimo lugar em Santa Catarina e o 139º lugar no ranking nacional.

Outros alunos de Brusque com resultados de destaque

Entre os alunos de escola pública de Brusque, Matheus Rian Pereira, da EEF Profª Georgina de Carvalho R da Luz, venceu medalha de prata. Três ficaram com o bronze: Lara Stefany dos Santos, da EEF Angelo Dognini, Isadora Maestri Zen, da EEF Municipal Rio Branco, e Maria Luisa Schlindwein Neta, do EEF Municipal Profª Isaura G Gevaerd.

Já entre os alunos de escola privada, Gabriel Pasini, que estudava no Colégio Cônsul Carlos Renaux, foi premiado com ouro.

Michele Liana Schneider Campos, do Colégio Consul Carlos Renaux, ficou com a prata. Quatro ficaram com o bronze: Dylan Erthal Alves de Souza, Martina Leticia Veber Magalhães, Daniel Weitgenant Sanchez, do Colégio Consul Carlos Renaux, e Diego Pedrini Babiss, do Colégio Universitário Unifebe.

A prova

A Obmep é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e promovido com recursos dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área e já teve 19 edições.

O público-alvo da Obmep é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio.

