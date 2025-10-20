Aluno do Exército morre após corrida de aniversário de batalhão, em Joinville

O jovem Edson Macedo Júnior, de 18 anos, morreu na manhã deste domingo, 19, em Joinville, após sofrer uma parada cardíaca após completar uma corrida em celebração ao aniversário de 107 anos do 62º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro.

Edson era natural de Joinville e aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR). Segundo divulgado pelo batalhão, ele sofreu uma parada cardíaca súbita, foi atendido, mas não resistiu.

O velório está sendo realizado na capela mortuária Borba Gato. O sepultamento será nesta segunda-feira, 20, às 14h.

Confira a nota completa divulgada pelo batalhão

É com profundo pesar que o Comando 62° Batalhão de Infantaria comunica o falecimento do Aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), Edson Macedo Júnior, ocorrido na manhã deste domingo, 19, durante a atividade comemorativa ao aniversário de 107 anos do 62° Batalhão de Infantaria, sediado em Joinville.

Ao completar o percurso da corrida alusiva à data, o aluno Edson Macedo sofreu uma parada cardíaca súbita. De imediato, recebeu os primeiros socorros no local e foi conduzido à unidade de saúde da OM, onde contou com o atendimento de 3 médicos e 2 enfermeiros especializados, mas, infelizmente, não resistiu.

Leia também:

1. Brusque registra 10°C em pleno outubro e previsão indica mais frio

2. Secretaria de Trânsito planeja novas turmas e implantação de rota para ciclomotores em Brusque

3. GALERIA – Comunidade Cristo Rei, de Brusque, celebra jubileu de 50 anos com missa solene

4. Realeza da 39ª Fenarreco é eleita em Brusque; conheça as novas representantes da festa

5. André Vechi é campeão de torneio estadual de jiu-jítsu

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

