Aluno do IFC de Brusque morre aos 15 anos: “um menino cheio de energia e luz”

Gregor Souza, de 15 anos, faleceu no último domingo, 9, em São João Batista. Ele era aluno no primeiro ano do Curso Técnico em Informática A do Instituto Federal Catarinense (IFC) Brusque.

Gregor deixa uma irmã, um sobrinho, pais, familiares e amigos enlutados. Ele foi velado na Capela Mortuária de São João Batista e sepultado nesta segunda-feira, 10, Cemitério Municipal de Major Gercino.

A irmã de Gregor publicou homenagem a Gregor. “Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Estar aqui, falando de você no passado, é algo que eu nunca imaginei precisar fazer. Você sempre foi o meu irmão — o meu parceiro, meu amigo, aquele que me fazia rir quando eu queria chorar, e que conseguia transformar qualquer momento simples em algo divertido. Você era luz. Um menino cheio de energia, alegria e vida. Mesmo com toda a dor que ficou, eu quero guardar em mim o som da sua risada, o brilho do seu olhar quando falava das coisas que amava, e o abraço que sempre me dava”, escreveu.

Nas redes sociais, o clube Real São José, onde Gregor jogava, fez uma homenagem ao jovem.

“Guardaremos na memória os grandes momentos de alguém que sonhou, lutou e atingiu o sonho de ser jogador de futebol. Nossas sinceras condolências à família e amigos. Descanse em paz irmão , que Deus o receba de braços abertos. Amamos você irmão sempre será lembrado e honrado por nosso time”.