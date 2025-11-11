Aluno do IFC de Brusque morre aos 15 anos: “um menino cheio de energia e luz”
Ele era de São João Batista
Ele era de São João Batista
Gregor Souza, de 15 anos, faleceu no último domingo, 9, em São João Batista. Ele era aluno no primeiro ano do Curso Técnico em Informática A do Instituto Federal Catarinense (IFC) Brusque.
Gregor deixa uma irmã, um sobrinho, pais, familiares e amigos enlutados. Ele foi velado na Capela Mortuária de São João Batista e sepultado nesta segunda-feira, 10, Cemitério Municipal de Major Gercino.
A irmã de Gregor publicou homenagem a Gregor. “Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Estar aqui, falando de você no passado, é algo que eu nunca imaginei precisar fazer. Você sempre foi o meu irmão — o meu parceiro, meu amigo, aquele que me fazia rir quando eu queria chorar, e que conseguia transformar qualquer momento simples em algo divertido. Você era luz. Um menino cheio de energia, alegria e vida. Mesmo com toda a dor que ficou, eu quero guardar em mim o som da sua risada, o brilho do seu olhar quando falava das coisas que amava, e o abraço que sempre me dava”, escreveu.
Nas redes sociais, o clube Real São José, onde Gregor jogava, fez uma homenagem ao jovem.
“Guardaremos na memória os grandes momentos de alguém que sonhou, lutou e atingiu o sonho de ser jogador de futebol. Nossas sinceras condolências à família e amigos. Descanse em paz irmão , que Deus o receba de braços abertos. Amamos você irmão sempre será lembrado e honrado por nosso time”.
Ver essa foto no Instagram