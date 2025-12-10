“Aluno Nota Dez” homenageia 23 estudantes da rede municipal de Brusque; confira os premiados

Durante a semana, 23 estudantes da rede municipal de ensino de Brusque foram premiados e homenageados na terceira edição do “Aluno Nota Dez”, reconhecendo as maiores médias do 5º ao 9º ano.

Os diplomas foram assinados pelo presidente do Legislativo, Jean Dalmolin, pelo prefeito André Vechi e pela secretária de Educação, Franciele Mayer.

O objetivo da premiação é enaltecer e incentivar as crianças que tiveram o melhor desempenho, por indicação das escolas. Conforme os critérios, em caso de empate, tem preferência o estudante com menor número de faltas. Persistindo a igualdade, é realizado um sorteio.

“Parabenizo cada criança pelo empenho, pelas médias que conseguiram. Parabenizo os professores e os diretores pela dedicação com suas turmas e também cada pai e mãe das crianças homenageadas. Homenagem realmente merecida, pelo esforço e pela dedicação. Um grande prêmio que vocês levarão para as suas vidas”, comentou o presidente da Câmara Municipal, Jean Dalmolin.

“De forma muito carinhosa e especial, além de parabenizar as crianças e as famílias, quero estender os parabéns aos professores e diretores. Sabemos que o dia a dia da escola é difícil e que olhamos para todos. Não são só crianças buscando boas notas, mas também bons amigos, bons exemplos, um orgulho para todos”, acrescentou a secretária de educação, Franciele Mayer.

Os premiados de 2025

José Eduardo Padilha dos Santos – EEF Theodoro Becker;

Nicoly Luzia da Silva – EEF José Vieira Corte;

Raul Kostrzeva Schmitt – EEF Ponta Russa;

Maysa Ferreira Graf – EEF Padre Vendelino Wiemes;

Diogo Alves da Silva – EEF Ângelo Dognini;

Miguel Mariotti – EEF Gonzaga Steiner;

Gabriel Ledesma Censi – EEF Cedro Alto;

Lara Verwiebe Victorino – EEF Dr. Carlos Moritz;

Caio Alexandre dos Santos – EEF Alexandre Merico;

Mikaela Reis Barbosa – EEF Profª Augusta Knorring;

Maria Isabel Soares – EEF Alberto Pretti;

Davi Luiz Dognini – EEF Profª Georgina de Carvalho Ramos;

Normélia dos Santos Santana – Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Gabriella Angeli – EEF Edith Krieger Zabel;

Sara Hodecker Scharf – EEF Rio Branco;

Davi dos Santos Pfleger – EEF Poço Fundo;

Amanda Steimbach Silvestre – EEF Profª Augusta Dutra de Souza;

Daniellen Teixeira dos Santos – EEF Rotary Club Companheiro Ayres Gevaerd;

Arthur José Gattis – EEF Nova Brasília;

Levi Tonkonoh – EEF Lions Clube Companheiro Oscar Maluche;

Manuela Scalvim – EEF Paquetá;

Arthur Correa Alves – EEF Profª Isaura Gouvêa Gevaerd,

Camille Peixe – EEB João Hassmann.

