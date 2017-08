Alunos da EJA de Guabiruba lançam livro de poesias

Já pensou ser um dos autores de um livro de poesias? Já é um feito e tanto, certo? Agora imagine fazer isso apenas dois meses e meio depois de voltar a ter contato com os estudos. Tal experiência está sendo vivenciada por alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Guabiruba, projeto fruto de uma parceria entre o Serviço Social da Indústria (Sesi) – entidade ligada à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) – e a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação.

A publicação, intitulada de Minha Vida é um Poema, será lançada na segunda-feira, 7, no salão nobre da prefeitura, e faz parte do projeto Eu Escritor, desenvolvido pela professora de língua portuguesa do Sesi/EJA Guabiruba, Kátia Medeiros Corrêa Gastaldi.

Entre os objetivos, Kátia destaca o despertar nos alunos das competências socioemocionais tão requisitadas atualmente pelo mundo do trabalho. E para que o resultado fosse atingido com êxito, antes de colocarem ‘a mão na massa’ os alunos apreciaram – durante as aulas de língua portuguesa e literatura – obras de grandes mestres. Uma preparação, de acordo com ela, para que, a partir dali, pudessem escrever com a alma.

“Para isso eu levei fotos tristes, declamei poemas, coloquei música ambiente e fiz todos chorarem. Depois que estavam sensibilizados, consegui que começassem a escrever. Daí os poemas foram saindo. Cada aluno escreveu sobre o que mais tinha importância em sua vida. Foi emocionante, pois abriram o coração”, ressalta a professora.

Despertar o gosto dos alunos pela literatura, especialmente, neste caso, pela poesia, está longe de ser a única meta do lançamento do livro. Além disso, destaca Kátia, fazer com que os cerca de 30 jovens e adultos escrevam bem é de suma importância em um mundo em que tal requisito é cada vez mais exigido em quase todas as áreas de atuação.

“No começo são tímidos e possuem medo da exposição, porém com as aulas de ortografia e escrita textual ganham confiança para escrever. Trabalhar com jovens e adultos é gratificante, pois eles possuem muitos saberes empíricos. Não é apenas um livro de poesias é a vida de cada aluno eternizada nas páginas”, complementa.

Jean Carlos Martins, um dos alunos da EJA, jamais imaginou um dia poder dizer que fez parte de algo como a publicação de um livro. De acordo com o guabirubense, ser co-autor da peça literária, apenas um mês após retornar às salas de aula é algo extremamente gratificante. Em Minha Vida é um Poema, Martins dedicou amor em forma de palavras ao pequeno Davi Luiz, seu filho. “Levarei comigo a experiência em escrever poemas. E o principal: poder fazer algo tão bacana com uma turma muito querida. Quero levar eles junto comigo pro resto da vida”.

Para o diretor regional do Sesi na Foz do Rio Itajaí, Roberto Zen, o projeto literário superou todas as expectativas iniciais ao proporcionar aos alunos da EJA uma grande experiência e, além disso, a possibilidade de dizerem a amigos e familiares que são co-autores de um livro de poesias. “Ficamos muito entusiasmados com essa demonstração de profundo engajamento.O propósito do SESI é melhorar a vida das pessoas e exemplos como esse demonstram que estamos no caminho certo. Parabenizamos nossos alunos e nossa equipe por esse trabalho tão bonito e representativo dos nossos valores”, finaliza.

EJA

Formulada em março do ano de 2013, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Guabiruba surgiu como uma nova opção no município, visando aprimorar a qualidade já oferecida no ensino. Mostrando-se atrativo, o convênio da prefeitura local com o SESI se consolidou, propiciando acesso educacional a um público que, por razões diversas, não pôde concluir seus estudos no período adequado. Atualmente, o Sesi atende três turmas de Ensino Fundamental e Médio, totalizando 105 alunos alunos beneficiados pelo programa na cidade.