Alunos da escola Padre João Stolte apresentam projeto para melhorar acessibilidade de Botuverá aos vereadores
Estudantes participaram da sessão da Câmara
Os vereadores de Botuverá conheceram, na sessão de terça-feira, 23, o projeto “Caminhos da Inclusão”, elaborado pelos alunos da escola Padre João Stolte.
A iniciativa visa identificar e propor soluções para melhorar a acessibilidade e a sinalização urbana da cidade. O projeto foi apresentado pelos alunos Everton Graf Molinari e Nathalia Luiza Buschirolli, do 9º ano.
Participaram da sessão também os estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio, acompanhados pelas professoras Deise Jorge Pavesi e Stéffani Merisio Martins.
