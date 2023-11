Alunos da Fundação Cultural de Brusque apresentam produções na Mostra de Artes

Os trabalhos dos alunos dos cursos de música, artes visuais, artes cênicas, artesanato e capoeira foram apresentados ao público na Mostra da Escola de Artes da Fundação Cultural de Brusque, realizada do último dia 9 até domingo, 19. Trata-se de uma oportunidade de compartilhamento, com o público geral, dos processos artísticos vivenciados pelos alunos ao longo do ano.

A programação contou com roda de capoeira e as exposições “V Mostra de Pintura em Tela e Bordado Criativo” e “Alinhamento”, com trabalhos dos cursos de artesanato e artes visuais. Todas foram realizadas nas dependências da Fundação Cultural.

Os espetáculos “Cine Dance”, “Auto da Compadecida”, “Reflexos de Nós” e a Mostra de Música foram apresentados no palco do Cescb, proporcionando aos alunos-artistas a experiência de subir em um grande palco.

Ao todo, 250 alunos participaram do evento, que chegou a mais de 1 mil espectadores de forma gratuita.

