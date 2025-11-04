Alunos de Guabiruba produzem livro inspirado no pelznickel e conquistam prêmio em feira literária

Inspirados pelas professoras Simone Habitzreuter e Juliana de Oliveira, os alunos do 5º ano da Escola João Jensen, em Guabiruba, decidiram criar um livro baseado na principal tradição cultural da cidade e em seu personagem típico do Natal: o pelznickel.

Intitulado “O Pelznickel e as Receitas Secretas de Natal”, o projeto surgiu após o anúncio da 1ª Flitec, Feira Literária, Tecnológica e Cultural de Guabiruba, com o objetivo de apresentar a obra durante o evento.

“Durante o processo, trabalhamos diferentes gêneros textuais, com foco nas receitas. Os alunos começaram a criar textos coletivamente”, conta a professora Simone. Entre os textos produzidos, foi escolhida a produção de uma aluna, que posteriormente foi enriquecida com frases, palavras e ideias dos 24 alunos da turma.

As ilustrações do livro foram feitas por outra aluna, com o apoio da professora, e coloridas com o auxílio de inteligência artificial, incorporando a tecnologia ao processo criativo.

Ainda no campo tecnológico, o projeto também desenvolveu um QR Code que permite o acesso ao livro em Libras, e uma das alunas ficou responsável por narrar o audiolivro, tornando a iniciativa ainda mais inclusiva.

A história

O livro “O Pelznickel e as Receitas Secretas de Natal” conta a história de Davi e da tradição natalina de Guabiruba, onde São Nicolau recolhe receitas e cartas cheias de amor e esperança. Com a ajuda dos travessos pelznickel, nasce o Livro Secreto de Receitas, que ensina que o verdadeiro espírito do Natal está em compartilhar carinho, união e alegria com todos.

A narrativa mistura magia, tradição e afeto, apresentando as receitas secretas do pelznickel e também as melhores receitas das famílias dos alunos.

“As crianças se encantaram com o projeto, participando com entusiasmo em cada etapa. Foi uma experiência marcante, que valorizou o envolvimento, a criatividade e o desenvolvimento de cada aluno. A direção da escola apoiou e acreditou em nosso projeto desde o início, incentivando cada etapa e valorizando o trabalho coletivo dos alunos”, finalizou a professora Simone.

O livro foi apresentado na Flitec e conquistou o 1º lugar por votação popular na Escola Ervin Schumacker, nos dias 24 e 25 de outubro.

