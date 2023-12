Alunos do Senai de Brusque realizam visita técnica na Usina Hidrelétrica de Itaipu

Mais de 50 alunos dos cursos técnicos do Senai de Brusque participaram de uma visita técnica na Usina Hidrelétrica Itaipu, localizada em Foz do Iguaçu. A usina é responsável pelo abastecimento elétrico de aproximadamente 9% do território brasileiro.

Os estudantes tiveram a oportunidade de fazer uma visita específica para profissionais, conhecendo locais exclusivos de trabalho e manutenção da usina.

Este é o segundo ano consecutivo que o Senai organiza a visita, beneficiando alunos de diferentes cursos como Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Modelagem e Têxtil. Para João Fernando Meschke, supervisor de educação do Senai de Brusque, a visita foi extremamente proveitosa, pois os alunos puderam identificar, na prática, os ensinamentos repassados em sala de aula.

“Conhecemos pontos da usina que poucas pessoas têm acesso, estivemos na central de controle e muito próximos do eixo, então foi realmente um privilégio”, comenta ele. “São quase mil quilômetros de viagem e um esforço tanto de profissionais quanto dos estudantes, foi muito proveitoso”, completa.

A viagem, que teve duração de aproximadamente três dias, também foi uma oportunidade de conhecer pontos turísticos da região, como as Cataratas do Iguaçu. A estudante Maria Eduarda Aparecida dos Santos relembra que o tour foi extremamente interativo com riqueza de informações, onde os alunos conheceram a estrutura, funcionamento, organização e, principalmente, a segurança da usina.

“Além de ter absorvido tanto conhecimento, tivemos o grande prazer de observar uma ação que não é comum e que demora acontecer: um vertedouro aberto. Foi emocionante e fez a viagem valer a pena ainda mais. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade que os professores nos deram, pela organização de toda a viagem e, principalmente, ao Senai por nos transformar e nos enriquecer como profissionais e também como pessoas”, completou ela.

Para a coordenadora de educação profissional do Senai, Fabiane Fantoni Winter, eventos fora de sala de aula são um complemento à educação, além de tirar os estudantes da rotina. “Temos como diretriz aplicar o conhecimento de forma teórica e prática, por isso atividades como esta são importantes e fazem a diferença no processo de aprendizagem”, finaliza ela.

