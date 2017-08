Alunos do Sesi Escola de Brusque participarão da Olimpíada Brasileira de Robótica

A fase regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) acontece neste sábado, 19, das 8h às 18h, na Furb, em Blumenau. Brusque, que já tem tradição em competições da modalidade, estará novamente representada por alunos do SESI Escola, através da equipe TecnoRob. O time, com dois nomes novos selecionados internamente, é composto por Pedro Henrique Camargo Ruthes, Arthur Gabriel Silveira Sophiatti, Emilly Bruna Ferreira de Barros e Nicolas Patrick Souza, além do técnico Thiago Bortoluzzi.

O TecnoRob vai ao evento com o status de campeão da fase regional de 2016. Condição que classificou os brusquenses para a etapa nacional, disputada em Recife. Apesar de não vencerem no nível nacional, a experiência certamente conta para mais uma série de desafios da OBR.

Neste ano, caso mantenham a invencibilidade, o time brusquense disputará a próxima fase em Curitiba, de 7 a 10 de novembro.

“A robótica e a programação são duas valiosas ferramentas educacionais. Além disso, são duas áreas estratégicas para um país que caminha rumo ao desenvolvimento. Portanto, divulgar a robótica e as suas infinitas aplicações é uma forma de estimular a formação de uma cultura associada a tecnologia”, destaca a coordenadora de Educação do SESI Escola Brusque, Sandra Freitas.

Em Santa Catarina, além de Brusque, participam da Olimpíada Brasileira de Robótica os sesi Escolas de Criciúma, Concórdia, Blumenau e Joinville. A OBR é uma iniciativa apoiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo Ministério da Educação (MEC) e, também, pela Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).