Alunos do Sesi Escola são premiados em competição nacional de matemática

A cada ano, sempre no mês de março, um número gigantesco de estudantes participa de uma das mais tradicionais competições de matemática. Trata-se da Canguru de Matemática, espécie de jogo escolar que tem como principal objetivo diminuir o preconceito que ainda existe contra as ciências exatas, além de claro, mostrar que o estudo dos números pode, sim, ser acessível a todas as pessoas de forma clara, lúdica e tangível.

Na etapa nacional, puderam se inscrever todos os estudantes das escolas públicas e particulares brasileiras, matriculados regularmente desde o 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. A participação na competição de matemática rendeu bons frutos para alunos do SESI Escola Brusque, que foram premiados na última semana com uma medalha de ouro, seis de prata e sete de bronze.

De acordo com a coordenadora de educação do educandário, Sandra Freitas, é de se ressaltar a representatividade brusquense, com 14 premiados dentre as 138 medalhas destinadas aos alunos brasileiros. “Isso só mostra que estamos cada vez mais quebrando esse mito de que a matemática é muito abstrata e que ela não tem aplicações práticas”, ressalta.

Medalhistas do SESI Escola Brusque:

Ouro: Maria Fernanda Knihs

Prata: Pedro Henrique Camargo, Ana Carolina Metzdorf, Eder Kons Junior, Isabella Tholl Vanelli, João Guilherme Dell’Agnolo e João Pedro Rezini Pereira

Bronze: Gustavo da Conceição, Gabriele Candido, Julia Sbardelatti, Eduarda da Costa Brand, Erick Pavesi, Gabrielly Correa e Isabela Bett.

Festival de Matemática

O Canguru de Matemática baseou a realização do Festival de Matemática, que ocorreu internamente no SESI Escola Brusque. Nesta competição, três avaliadores externos foram responsáveis em julgar vários trabalhos apresentados de forma lúdica e contextualizada, a partir de uma das questões do torneio internacional. Nove projetos foram premiados.