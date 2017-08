Alunos do Feliciano Pires conhecem melhor o trabalho da Prefeitura de Brusque

Os alunos da Escola de Educação Básica Feliciano Pires tiveram um dia especial nesta -feira, 28. Cerca de 50 estudantes estiveram presentes na Prefeitura de Brusque para conhecer um pouco mais do trabalho do Executivo.

Na oportunidade, os alunos, acompanhados de professores, visitaram as dependências da prefeitura e receberam das mãos do prefeito Jonas Paegle e do vice Ari Vequi cartões postais e um emblema da cidade, que também foi entregue aos estudantes pelo vereador Deivis da Silva, que prestigiou a ação.

Logo após, os alunos tiveram um bate-papo com o prefeito e vice, que foram indagados por várias perguntas, desde “ao trabalho que dá ser prefeito”, “principais dificuldades”, “como funciona a prefeitura”, “o papel do prefeito e do vice”, entre outras curiosidades.

O prefeito Jonas Paegle considera que a experiência foi uma grande aula prática para as crianças entenderem como funciona o Executivo. “Surgiram várias perguntas importantes a respeito de mobilidade, se o prefeito pode acumular dois cargos, e eu disse que como médico pode. Também perguntaram a respeito da ponte (Arthur Schlösser), maior dificuldade na prefeitura, enfim, um monte de coisas”, destaca.

“O que achei mais interessante é que que partiu da cabeça deles. Foi muito bacana receber os alunos e ver todos contentes. Para mim foi uma grande alegria”, completa Paegle.

O vice-prefeito Ari Vequi também deu bastante detalhe sobre as suas funções aos alunos e valorizou a importância deste tipo de ação com as crianças. “É muito importante desde cedo termos a conscientização das nossas crianças sobre o papel dos três poderes, tanto o Executivo, quanto o Legislativo e Judiciário. Com certeza foi uma grande experiência destas crianças, que saíram daqui com mais conhecimento e aprenderam um pouquinho sobre o funcionamento da prefeitura”.

Sobre a visita

A iniciativa faz parte de uma ação curricular proposta pelos professores aos alunos do 4º ano de Ensino Fundamental da Escola Feliciano Pires. Antes de conhecerem a sede do Executivo, os alunos já haviam visitado a Câmara de Vereadores e o Poder Judiciário.

Para a professora Vanessa Almeida, a visita à prefeitura é muito importante e ajuda as crianças a estimularem o conhecimento. “É importante trazer essa vivência para fora da sala de aula para que eles possam tirar dúvidas e conhecer melhor a estrutura dos nossos três poderes”, ressalta.

Antes das visitas, os alunos já haviam realizado atividades dentro da sala de aula, comenta a professora. “Eles se prepararam bastante. Fizemos um momento dentro da sala, atividade de grupo. Eles se reuniram e fizeram as perguntas cada um para um poder e tiveram a oportunidade de algo prático aqui na sede do Executivo. Com certeza estes alunos vivenciaram coisas que jamais vão esquecer”, ressalta Vanessa.

Uma das mais empolgadas com a visita foi a aluna Nicole Imhof Machado, 9 anos. “Eu gostei muito do ambiente e conhecer todo mundo. Foi maravilhoso conhecer a prefeitura e fazer esse passeio”, afirma.