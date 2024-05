Amador de Brusque: volta das quartas de final será realizada neste domingo

Os jogos de volta das quartas de final do Campeonato de Futebol Amador de Brusque serão realizados neste domingo, 2. Os semifinalistas definidos nestas partidas disputam a próxima fase a partir do fim de semana seguinte, em 8 e 9 de junho.

Às 9h45, começam os seguintes confrontos:

Vidraçaria Azaléia/América x Abresc/JK Motos – campo do América (Maria Steffen)

Mecânica do Japa x Vila Nova – campo do Olaria (Orlando Westarb)

Physiocorp/Nova União x Orlando – campo do Cedrense (Vicente Bissoni)

A última partida é entre Santos Dumont/Lojas Simon e Sem Futuro/Ponta Russa, no campo do América, com início às 15h15.

Nova União e Mecânica do Japa estão com as vagas para as semifinais muito bem encaminhadas. Venceram seus jogos por 4 a 1 e 8 a 0, respectivamente. A Vidraçaria Azaléia/América bateu a Abresc na ida por 1 a 0. Sem Futuro e Ponta Russa empataram em 1 a 1 no jogo de ida.

