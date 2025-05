Ameaça de bomba isola ministério, em Brasília

Uma ameaça de bomba forçou o isolamento do prédio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em Brasília, nesta quinta-feira, 22.

De acordo com a Agência Brasil, do governo federal, policiais estão no local. A operação investiga um homem com pacote suspeito.

Primeiras informações sobre ameaça de bomba

A Polícia Militar do Distrito Federal (DF) atua na operação. As primeiras informações sobre a ação que investiga o caso foram divulgadas pela agência por volta das 16h30.

Pelas imagens, o homem está no local com uma mulher e uma menina, próximo à entrada do prédio do ministério. Ele segura a criança no colo.

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: